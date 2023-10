Unión por la Patria ajusta su estrategia después del escándalo de Insaurralde y evalúa cómo reducir daños

A dos semanas de las elecciones generales del 22 de octubre, los tres timoneles del búnker de UP se dedican, por estas horas, a recibir en sus oficinas del 5° y 6° piso de Mitre al 300, a muchos dirigentes políticos del oficialismo, pero también de la oposición. Tratan de generar lazos con distintos sectores -que se reservan anunciar después de las elecciones generales-, con la mira puesta en la campaña hacia un eventual balotaje, si se confirma el pronóstico del oficialismo: ningún candidato (ni siquiera Milei) se impondrá en primera vuelta el 22 de octubre.

Sobre esa hipótesis, el trabajo de campaña está puesto ahora en preparar a Massa para su presentación en el debate presidencial de este domingo, donde ya no tendrá que estar a la defensiva para enfrentar las críticas opositoras sobre la economía, y podrá mostrar sus propuestas en los tres temas que serán eje del próximo debate presidencial: Seguridad, Producción y Trabajo y Medio Ambiente.

Massa ya trabaja en un discurso para volver a mostrarse diferente al actual gobierno de Alberto Fernández y de los extremos de ajuste que propone Milei. Insistirá en su convocatoria al consenso y a un gobierno de unidad nacional para sacar al país de la crisis.

El efecto Insaurralde y el escenario de balotaje Milei-Massa

milei massa.png Sergio Massa le pidió a Milei que se disculpe con el Papa: la respuesta del libertario. (Foto: captura)

En el entorno del ministro de Economía y candidato presidencial de UP, Sergio Massa, dicen que todavía no se puede medir el impacto concreto que tendrá en las urnas el escándalo Insaurralde. Eso se verá reflejado en la próxima semana. Aunque creen que será mínimo y hasta nulo, si se tiene en cuenta la rapidez con que actuaron tanto Massa como el gobernador Axel Kicillof, en exigirle la renuncia al cuestionado intendente de Lomas de Zamora en su cargo de gabinete de la provincia y a su candidatura a concejal por UP.

"Sergio hizo lo que tenía que hacer. Actuó como tenía, sin dudar, pidió que renuncie, cortó el tema de cuajo, fue una gestión de la crisis correcta. Estaba muy enojado porque el impacto electoral es incierto, no es algo que se pueda medir. Lo vamos a descubrir en los próximos días, está encapsulado. Nosotros terminamos, hicimos lo que teníamos que hacer, no hay duda respecto a lo que piensa Massa", señalan en el búnker ante la consulta de A24.com.

También relativizan el silencio hermético de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, ambos jefes políticos que apadrinaron el ascenso político de Insaurralde, como líder de los intendentes en el conurbano y nexo del gobierno provincial con los jefes territoriales del PJ.

Máximo y Martín Insaurralde

Cerca de Massa advierten que el ministro candidato se puso al frente de la decisión y "tomó el bastón de mando de la campaña", a lo que los socios del kirchnerismo adhirieron inmediatamente. "Nadie más tiene que decir nada, Sergio tomó la decisión y se puso por arriba de la situación", evalúan en el búnker de UP.

Por otro lado, señalan en UP que la candidata Patricia Bullrich se desplomó del todo y atribuyen ese escenario a que en el debate "no supo aprovechar ninguna situación concreta y le costaba hilar ideas" a lo que se le sumó, esta semana, "el desplante de Mauricio Macri, su jefe político, hablando en los medios sobre un eventual apoyo a propuestas de Milei si JxC no llegara a ganar las próximas elecciones.

"No hay posibilidad de que Milei gane en primera vuelta", se atajan en el búnker de UP y explican el clima de campaña que se vive en el edificio de 6 pisos con un desfile de dirigentes de distintos partidos y sectores para empezar a trazar la convocatoria a un eventual gobierno de unidad nacional entre ellos, a los que ya llamó Massa en el radicalismo, el peronismo no k, y dirigentes del PRO descontentos con sus candidatos.