"La degradación económica y moral de Argentina": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

Jonatan Viale, en su editorial en Realidad Aumentada titulado "la degradación económica y moral de Argentina", se refirió a la devaluación de la palabra por parte del Gobierno, analizó la decisión de posponer el desalojo en Guernica y resaltó: "Hace 20 años que discutimos lo mismo y siempre nos chocamos de frente contra la realidad".

"Tarde tensa, a la espera de novedades en la toma de Guernica. Te recuerdo que a partir de hoy corre el plazo para efectivizar el desalojo de una usurpación que llegó a tener más de 3 mil familias. ¿Qué simboliza esta imagen? Sospecho que la respuesta es que Argentina ha caído en una profunda degradación, no solo económica, sino moral. Donde da lo mismo el sacrificio que el atajo".

"Hay un coqueteo permanente con la ilegalidad porque hay un Estado que tomó la decisión política de dejar hacer, de mirar para otro lado y no castigar el delito. Entonces, lo que está pasando es que corren dos crisis en simultáneo: la económica y la moral. ¿Vos sabías por ejemplo que el salario mínimo argentino es prácticamente el mismo que el de Haití? Con el aumento desde octubre, el salario mínimo en Argentina superará en 9 dólares al de Haití, así que no estamos tan mal".

"La pregunta es: ¿Qué nos pasó a nosotros? Argentina en el S. XIX se comparaba con Inglaterra, Australia y Canadá, en S.XX fue con Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. En el S.XXI nos comparamos con Venezuela y Haití. Argentina tiene en estos momento el consumo de carne más bajo de su historia y no es por el boom del veganismo, sino porque la gente no tiene un mango".

"Uno recuerdo el maravilloso spot de campaña de Alberto y Cristina Fernández prometiendo la vuelta del asado. No solo no volvió el asado, sino que el Presidente tuvo que salir a aclarar frente a los empresarios más importantes del país, en el Coloquio de 'Idea', que no piensa quedarse con los depósitos de la gente. Ahora nos tenemos que conformar con que el Presidente nos diga que no piensa seguir devaluando la moneda y que el Gobierno no piensa tocar los depósitos de los particulares en los Bancos. Hace 20 años que discutimos lo mismo y siempre nos chocamos de frente contra la realidad".

"¿Por qué digo que la degradación de nuestro país no es solo económica sino moral? Porque está devaluada la palabra, la presidencial y la de sus principales funcionarios que prometen una cosa y hacen otra. Te hablaba de la toma de Guernica, se suponía que hoy finalmente vencía el plazo de las prórrogas que hubo para consagrar el desalojo y recuperar el Estado de Derecho en un territorio privado de la Argentina".

"¿Será que retrasan los desalojos por una cuestión ideológica o porque la situación es tan precaria que la policía no tiene ni 4 cuatriciclos? Solamente este año ya tuvimos en la provincia de Buenos Aires 1.800 usurpaciones de terrenos, Guernica es solo un pequeño botón de muestra de lo que está pasando. Por eso, no se entiende qué busca el Gobierno dilatando los desalojos. Ojalá algún día entendamos la profunda degradación en la que cayó nuestro país, no falta mucho para que le pidamos perdón a Barrionuevo, que pidió no robar al menos por 2 años".