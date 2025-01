Denuncian al titular de la DGI por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público

FORMULAN DENUNCIA VAZQUEZ ANDRES EDGARDO.pdf

Por qué denuncian al titular de la DGI

La denuncia surge a partir del artículo periodístico publicado este lunes en La Nación, donde el periodista Hugo Alconada Mon indicó que el 1 de noviembre, poco después de asumir, Vazquez desplazó al jefe de la Dirección Regional Centro II de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luciano Botto Rostom, para nombrar a su propia pareja, la abogada Maria Eugenia Fanelli.

Fanelli hasta entonces ocupaba el cargo de jefa de una sección técnico jurídica y el nombramiento le permitió "acceder sin haber habitado las categorías intermedias que la separaban del actual cargo, implicando -además de una ubicación estratégica para la pareja- un incremento remuneratorio de casi un ciento por ciento", indica la denuncia.

"Tener de jefe a la pareja, es visiblemente un quebranto a la independencia y transparencia", señalaron Frade y Ferraro en el documento al cual tuvo acceso A24.

Además, los diputados de la Coalición Cívica señalaron que Vázquez fue hace poco denunciado penalmente junto a su ex esposa por la "adquisición de inmuebles no declarados en la Oficina anticorrupción -off shore mediante- en Estados Unidos".

"Es visible que comparte con sus sucesivas parejas los beneficios y prerrogativas que le viene proporcionando la función pública.