Denuncian a Alberto Sileoni por "distribuir" libros con contenido sexual en colegios secundarios

La organización que impulsa la demanda trabaja "en el cuidado integral de los niños". En sus redes sociales se han expresado también en contra de organizaciones feministas y recientemente mostraron apoyo al proyecto de ley presentado por la diputada libertaria Lilia Lemoine, que propone penas más altas para "falsas denuncias" por violencia de género.

Qué dice la denuncia contra por los libros con "contenido sexual"

"En la demanda acusamos al funcionario de haber permitido la distribución de material educativo que contiene fragmentos de contenido sexual explícito a menores de edad en establecimientos educativos de la provincia. Los textos, dirigidos a adolescentes de 12 y 15 años y, en algunos casos, a niños más pequeños, contienen pasajes explícitos que exceden ampliamente los límites de la educación sexual integral", indicaron desde la Fundación Natalio Morelli.

En la denuncia también se solicitan medidas cautelares para detener la distribución de estos materiales, además del funcionario bonaerense a declarar y el secuestro de los libros cuestionados.

"Consideramos que la exposición de los niños y adolescentes a este tipo de contenido vulnera su derecho a una educación que respete su integridad y desarrollo, y solicitamos que se adopten las medidas necesarias para asegurar su protección y correcta enseñanza en las escuelas", agregaron.

La denuncia es por presunta corrupción de menores, distribución de material con contenido sexual explícito a menores de edad, abuso de autoridad de un funcionario público y vulneración a la protección de la integridad sexual del niño.

Las declaraciones de Alberto Sileoni ante la denuncia mediática

En los últimos días, el tema había tomado relevancia en los medios de comunicación, por lo que el director de Cultura y Educación bonaerense se expresó al respecto en una entrevista en Radio Mitre.

"Esos no son libros de educación sexual, esta es una colección de literatura. No son libros para los estudiantes, son libros para las bibliotecas; consideramos que son herramientas para los docentes y los bibliotecarios. No se obliga a los estudiantes a leerlos", explicó Sileoni.

En esa línea, continuó: "Hay libros que tienen una temática política, relaciones problemáticas o escenas de sexo o lenguaje con vocabulario soez, esos libros no van para la secundaria básica, son libros que van para la secundaria orientada; y tampoco va para el alumno que tiene 16 o 19 años".

Y calificó: “Esto no es pornografía, esto es literatura. Más allá de que usted discuta el concepto de literatura o de arte y que sobre un libro de 133 carillas como es ‘Cometierra’ se lea la mitad de una carilla donde hay alguna una escena. Esta puede convertirse en una escena pedagógica en el aula”.