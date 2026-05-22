Tras reunirse con Quirno, Adorni anunció el envío al Congreso de cuatro proyectos encabezados por el Super RIGI

La de Etiquetado Frontal, buscará derogar la ley actual, "suprimir los octógonos" y "eliminar las restricciones al uso de personajes infantiles y avanzar hacia un sistema de información nutricional más preciso, adaptable y técnicamente consistente".

Por último, la ley de Lobby, es para "ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con que funcionarios y en beneficio de quien".

Quedaron para más adelante una nueva ley de Desregulación y de Medios, entre otros proyectos. Así lo anunció Adorni este viernes a la tarde en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2057917162480689324?s=20&partner=&hide_thread=false En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley:



- Ley de Ludopatía

- Super RIGI

- Ley de Lobby

- Etiquetado Frontal



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 22, 2026

En las dos reuniones que mantuvo en la última semana Milei con Adorni en Olivos, acordaron concentrar los esfuerzos en "agilizar la gestión" y concentrar la agenda en el lanzamiento de "temas económicos e internacionales".

El encuentro de Adorni con Quirno

Adorni recibió este viernes en la Casa Rosada al canciller Quirno para terminar de definir los detalles del proyecto de ley Super RIGI. Después de haber logrado cerrar el acuerdo comercial con los Estados Unidos y la Unión Europea, Quirno es reconocido por Milei como una pieza fundamental tanto para atraer inversiones en el marco del primer RIGI, como en esta segunda etapa que busca impulsar el Gobierno con el Super RIGI, destinado a inversiones extranjeras en empresas tecnológicas, con el objetivo de reactivar la economía antes de las elecciones por la sucesión presidencial en 2027.

Quirno y Adorni

El canciller, además, es uno de los que lleva junto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la agenda para una inminente confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina, posiblemente en noviembre próximo.

Según pudo saber este medio, la posible visita del Papa León XIV en la próxima primavera, también fue tema de análisis entre las principales espadas del Gabinete nacional este viernes.

Las negociaciones con la Iglesia Católica se mantienen en el más estricto hermetismo por ahora, y según pudo saber A24.com, Pettovello, encabezaría una primera comitiva oficial del gobierno de Milei que viajaría al Vaticano posiblemente, el próximo lunes.

Reunión entre Bullrich y Adorni

Más tarde, Adorni recibió a la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, con quien buscó bajar la tensión que se había generado por la demora en la presentación de su declaración jurada patrimonial.

En el entorno del jefe de Gabinete aseguran que "falta muy poco" para que Adorni finalmente presente su DDJJ, aunque por ahora insisten en evitar ponerle fecha al trámite. El plazo límite vence en julio pero cerca de Adorni admiten que podría presentarla antes de que finalice mayo.

bullrich y adorni

La reunión en Casa Rosada este viernes, se produjo un día después de que la jefa del bloque de senadores de LLA, adelantara su propia Declaración Jurada de bienes antes de la fecha de vencimiento.

Reunión de Gabinete ampliada y mesa política

Luego de haber recibido a Adorni por más de tres horas el jueves en la residencia de Olivos, Milei decidió ratificar su apoyo al jefe de Gabinete y convocó para el mismo lunes 25 de mayo a una reunión de Gabinete ampliado. La reunión tendrá lugar en medio del escándalo por la investigación judicial que vincula a Adorni, y la interna entre las dos principales alas del gobierno que lideran el asesor Santiago Caputo y la secretaria General, Karina Milei.

A pesar de las tensiones políticas que habrían quedado reflejadas por el pedido de Bullrich sobre la declaración jurada, el presidente y Adorni decidieron no cambiar la metodología de la próxima reunión de Gabinete prevista para el lunes 25 a las 10 en Casa Rosada, y volverán a invitar a los representantes del Congreso, en este caso, Bullrich y Martín Menem.

Ambos también serán de la partida de la mesa política que Adorni tiene previsto convocar para el martes 26 a las 11.