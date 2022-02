“Una cosa es la sociedad y otra la clase política, que se siente amenazada en su inoperancia, inutilidad e insensibilidad”, reforzó el funcionario bonaerense.

Berni dejó el kirchnerismo

Berni sorprendió anunció este jueves que se fue del kirchnerismo y que decidió "tomar otro camino", aunque no especificó cuál será su futuro político.

En declaraciones a Canal 13, Berni contó: "Me fui del kirchnerismo, de ese espacio político me fui con dolor, tristeza, respeto la figura de Cristina (Kirchner). Creo que es la unica dirigente que tiene un modelo de país en la cabeza. Nunca me van a encontrar criticando a Cristina pero creo que llegó el momento de cortar el cordón umbilical y tomar otro camino".

Desde el inicio de su gestión en la gobernación de Axel Kicillof, Berni protagonizó varios cruces públicos con la exministra Sabina Frederic, el actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y el propio presidente Alberto Fernández.

"Lo del kirchnerismo es una decisión mía. Decidí apartarme de ese espacio político al cual quiero, respeto, pertenecí durante 33 años, le di más de la mitad de mi vida. Uno a veces toma decisiones, tiene que cortar el cordón umbilical", explicó.