Para que el Congreso funcione bien hay que construir mayorías. No hace falta que sean mayorías automáticas y explícitas. A veces se pueden construir acuerdos de no agresión por debajo de la mesa, que le permitan al Gobierno seguir adelante y a la oposición no quedar (tan) pegada. Para eso se necesitan líderes fuertes que controlen sus espacios políticos.