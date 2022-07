Desde Milei hasta el presidente de la Sociedad Rural Argentina, la oposición criticó las medidas que anunció Batakis

Sin embargo, los cuestionamientos más duros estuvieron a cargo del siempre polémico libertario Javier Milei. El diputado postuló que el discurso de Batakis es "un intento de arropar con palabras lindas" al mercado, y aseguró que la titular del Hacienda tiene "repite el modelo de fracaso".

"DISCURSO BATAKIS. Después del cachetzo que le ha dado el mercado durante la última semana, el discurso es un intento por parte de la Ministro de arropar con palabras lindas conceptos espantosos... Su desprecio por la teoría económica es exasperante... Repite el modelo del fracaso", tuiteó el economista.

Otro de los ex funcionarios que se expresaron por Twitter fue Luis Etchevehere, ex titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien contradijo a Batakis al afirmar que no hay récord de exportaciones. “Hoy está PROHIBIDO exportar más de 10M de toneladas de Trigo y 20 M de toneladas de maíz. Además esta PROHIBIDO exportar el 22 % de los cortes de la media res”, recordó el también ex presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Del otro lado, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, al expresar que los anuncios fueron "vagos" y "sin precisiones". "Los anuncios fueron vagos y sin precisiones. Nada se dijo de la emisión descontrolada. Si no paran de emitir no podrán controlar la inflación ni obtendrán resultados en materia cambiaria", vaticinó.

Más críticas a las medidas que anunció Batakis

En la misma sintonía opinó el diputado del PRO, Waldo Wolff, quien de forma irónica habló del "país de las maravillas de Silvina Batakis" y cuestionó la falta de diferencias con el ministro saliente, Martín Guzmán. "Un acting para negar la realidad y seguir engañando", afirmó.

Por su parte, la diputada de la UCR Karina Banfi sostuvo en su cuenta de Twitter que Batakis "quiere tener una semana sin sobresaltos y lleva tranquilidad a los mercados. Sin anuncios concretos, 'las medidas', ¿pasan el veto político de CFK? Qué señal hay para la gente? …sabor a nada".

En ese sentido, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz consideró que "es mentira que en el mundo se haya triplicado la inflación por la guerra, como dijo Batakis".

"La inflación se aceleró antes, por el boom de estímulos monetarios. El efecto de la guerra fue marginal (alrededor de un punto porcentual)", añadió.

En cuanto al congelamiento de personal en el Estado, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, recordó que desde su bloque habían presentado una iniciativa para suspender la incorporación de empleados estatales.

"Estaremos en el Congreso para votar este proyecto cuando quieran", apuntó.