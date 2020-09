"El despertar de la ciudadanía": el editorial de Jonatan Viale

El editorial de Jonatan Viale en A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale analizó las protestas de policías bonaerenses que se están sucediendo en la provincia de Buenos Aires y la actitud que mostraron los vecinos del country de Pilar, que evitaron el ingreso de Lázaro Báez para cumplir con la prisión domiciliaria. Y señaló que hay "un despertar de la ciudadanía".

"Se respira un aire tenso en la provincia de Buenos Aires. Por un lado se define el futuro de Lázaro Báez, que ayer intentó entrar 4 veces al country Ayres del Pilar y no pudo; y por el otro siguen las negociaciones de la gobernación con la policía bonaerense para desactivar las protestas. El temor es que se repita el escenario de 2013 con los acuartelamientos".

"En Argentina está naciendo un nuevo sujeto político llamado ciudadanía, que se activó varias veces en los últimos tiempos para frenar diferentes movidas del Gobierno. La respuesta fue siempre la misma: acusar a la oposición y a los medios de comunicación. No pueden o no quieren entender que la ciudadanía tiene vida propia. Es una clase media muy activa, que lentamente comienza a adueñarse del espacio público y le va perdiendo el miedo a la calle. Están totalmente empoderados".

"¿En qué está claudicando el Presidente? Prometieron en campaña que no iba a haber impunidad en las causad de corrupción, un aumento del 20% para los jubilados, que se terminaba el odio, una Argentina unida, no volver a la guerra con el campo, cerrar la grieta con el periodismo y no sumar más impuestos. Son muchas promesas que no se están cumpliendo y no hay que enojarse con la gente, sino entender su decepción".

"En los últimos 12 meses, vaciaron literalmente el penal de Ezeiza y el de Marcos Paz. Son exactamente 11 liberaciones, se puede armar un equipo de fútbol. Esto genera indignación y no pueden enojarse con la gente. Y no hacía falta que el Presidente indulte a nadie, la Justicia Federal, como vemos, se acomodó sola. Pero el verdadero temor que tiene el Gobierno, tanto nacional como provincial, es que la protesta social se salga de control. Que las palabras de Duhalde se transformen en realidad y pasemos a una situación 'pre-anárquica'".

"¿Qué está pasando con la policía? Ayer y hoy se vivieron jornadas de máxima tensión. Hubo protestas en distintos puntos de la provincia. ¿Qué piden? Ganar mejor, no ser destratados, un aumento del 60% para todas las jerarquías y escalafones. Un efectivo que recién empieza gana apenas $34 mil por mes. Hoy el Gobierno de la provincia se comprometió a anunciar un aumento para los próximos días, urge llegar a un acuerdo porque lo peor que puede pasar es que el Estado pierda el monopolio legítimo de la fuerza. Todos recordamos lo que fue ese fatídico diciembre de 2013, que terminó con varios muertos. Ojalá entiendan que no es momento para seguir tirando nafta, porque sino al fuego no lo parás más".