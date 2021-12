Después del rechazo al Presupuesto: ¿cómo siguen las negociaciones con el FMI?

Sin embargo, este viernes, la titular del FMI, manifestó su apoyó a Alberto Fernández. "Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI", expresó la directora del organismo multilateral.

¿Qué dijo Alberto Fernández sobre la negociación con el FMI?

Más tarde, el Presidente contó que habló con Georgieva y relató: "Ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del Presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva".

¿Cómo sigue el vínculo con el FMI?

Días atrás, el portavoz del FMI, Gerry Rice, había advertido que "no hay fecha de una próxima misión" del organismo en Argentina, y tampoco de "cuándo podría celebrarse un acuerdo" para renegociar los US$ 45.000 millones que el país le debe al organismo.

No obstante, aseguró que "desde el FMI comparten los mismos objetivos que el país en materia económica", por lo que están "plenamente comprometidos con las autoridades para elaborar un programa" que permita reprogramar la deuda,

El próximo miércoles, Argentina deberá pagar unos US$ 1.850 millones de dólares que le debe al FMI como parte de los vencimientos. Para eso se podrá utilizar parte de los US$ 4.400 millones que el mismo organismo le entregó en agosto como ampliación de capital que hicieron los países desarrollados para combatir los efectos de la pandemia.

En enero, Argentina enfrenta otros vencimientos por unos US$ 1.365 millones, en febrero US$ 594 millones, y en marzo US$ 8.800 millones, entre ellos, unos US$ 2.100 que se le adeudan al Club de París.