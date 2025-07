Después del nuevo sistema de becas, residentes del Garrahan marchan este jueves a Plaza de Mayo

La medida fue interpretada por los profesionales de la salud como un "cierre" de la residencia de pediatría del Garrahan. "El Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada", denunciaron.

"Los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias ni antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un 'estipendio'. No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro. La solución no puede ser el retroceso", señalaron.

Además, agregaron que "desde el Ministerio nos aseguran que con 'el sello Garrahan' es suficiente" y cuestionaron: "Como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud". "Como si los cuatro años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda", replicaron.

"Sin residentes, el Garrahan no funciona. Esto no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública", consideraron.

Paloma, médica residente del Garrahan, señaló en diálogo con A24 que en cada instancia de diálogo con el Ministerio de Salud, en donde se les consultó sobre las modificaciones hacia el régimen de becas, manifestaron su rechazo: "Sostuvimos en cada una de las reuniones que no estábamos de acuerdo con este régimen porque flexibiliza mucho nuestras condiciones de trabajo".

"Da de baja las dos resoluciones ministeriales donde se reglamentaba la residencia donde figuraba como una formación en contexto de trabajo", observó y aclaró que ese concepto "no existe más".

"Si uno opta por lo que ellos dicen, estaríamos rescindiendo nuestros derechos laborales, nuestros aportes, nuestra obra social. Además que cambian nuestra jornada laboral aumentando el número de guardias, dando lugar a que se pueda cambiar el sueldo en función de la cantidad de guardias que se hagan", reclamó.

La reforma del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud de la Nación implementó cambios en el Sistema Nacional de Residencias Médicas a través de la Resolución 2109/2025, que introduce un nuevo esquema de adjudicación de cargos y habilita a quienes finalizan su formación a optar entre distintas modalidades de beca.

Además de los cambios en la adjudicación de cargos, el nuevo reglamento introduce un sistema optativo para los residentes, quienes podrán definir bajo qué modalidad desean percibir la beca correspondiente a su formación.

La reforma distingue entre dos esquemas: la Beca Ministerio y la Beca Institución. En ambos casos, los fondos continúan siendo provistos por el Ministerio de Salud, aunque se diferencia el modo en que se administran y justifican los recursos. En el caso de la modalidad institucional, las entidades deberán rendir cuentas sobre el uso de los fondos asignados.

Otro de los aspectos destacados de la normativa es que se deja expresamente establecido que la beca no constituye una relación laboral, contratación de obra o vínculo de empleo público, una definición que apunta a ordenar jurídicamente el encuadre de los residentes dentro del sistema de salud.

Los nuevos criterios comenzarán a aplicarse a partir de la convocatoria 2025 y marcarán un cambio en el orden de mérito, que continuará definiéndose por la suma del puntaje del examen y el promedio, a los que ahora se podrá añadir este adicional si corresponde.

Ayer, más de 13.000 profesionales participaron del examen de ingreso al Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, que se tomó de manera simultánea en 26 sedes distribuidas en todo el país. La evaluación fue organizada por el Ministerio de Salud junto a carteras sanitarias provinciales, universidades públicas y privadas, y hospitales nacionales.