"Cómo destruir un país en tiempo récord": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale analizó los recientes números de la pobreza y la indigencia, y cuál es el papel de los políticos ante la realidad nacional al preguntarse: "Cómo destruir un país en tiempo récord".

"En las últimas horas quedó demostrado que se puede destruir un país en tiempo récord. La pobreza aumento 15 puntos después de la primera crisis del dólar en 2018 y indigencia se duplicó. En el medio, el país no paró de recibir bombas, una tras otra. Nunca Argentina había perdido tanta calidad de vida en tan poco tiempo. Nunca la clase media se empobreció tanto y de manera tan fugaz".

"Solo en 2020, 2,5 millones de personas entraron en la pobreza. Son los 'pobres COVID' de los que tantas veces hablamos. Gente que nunca en su vida había pedido un plan social, que nunca fue a un merendero. Todos los que no pudieron trabajar por la cuarentena, los que fueron echados, suspendidos o a los que le bajaron el sueldo. La gran mayoría de esta gente tuvo como único ingreso un IFE de $10 mil por mes. Acá tenés la explicación real del salto brutal de la pobreza".

"¿Qué te va a responder el Gobierno? No fue solamente Argentina, fue el mundo entero. Es cierto, pero me gustaría que sepas algo: Argentina es el único país, junto a Venezuela, que no logró bajar la pobreza ni la indigencia durante la última década. Por lo tanto, si bien es verdad que la pandemia le pegó a todos, también es verdad que agarra a la Argentina mucho más frágil, ya era un país precario y lo que hizo la pandemia fue blanquear nuestras debilidades".

"6 de cada 10 argentinos recibe algún tipo de beneficio social. Sabemos que esto es inviable, el Estado no puede sostener para toda la vida al 60% de la población de un país. Y mientras Argentina discute la agenda personal de la Vicepresidenta, en Uruguay se juntan en TV tres ex presidente de distintas fuerzas políticas: discrepan, piensan distinto, pero conviven. La convivencia democrática también es parte del éxito de un país, porque cambia el Gobierno, pero no las reglas del juego".

"La confianza no se genera solamente bajando las retenciones, sino también generando un país más vivible. Acá no hay convivencia democrática, respeto o un mínimo de tolerancia política. Eso también explica cómo estamos: Presidentes que se faltan el respeto entre sí".

"Hoy, el debate del día es la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, diciendo que la Policía de la Ciudad tuvo miedo de intervenir ante el loco de Palermo y por eso actuó el agente de la Federal y murió. Era lo único que le faltaba al país, politizar el asesinato de un policía. Pasamos de la policía represora y fascista de Larreta que reprime a enfermeras, a una policía miedosa y pasiva. Muchachos, por lo menos póngase de acuerdo. Todo está ideologizado y eso también explica la destrucción de un país en tiempo récord".