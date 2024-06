Día D para la Ley Bases: las 7 claves para entender la votación en el Senado

Acá algunas claves para entender qué puede pasar.

1. El Quórum

Los senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano habían firmado el dictamen de la ley en comisiones. Sin embargo, el martes a última hora anunciaron que no darían quórum por la forma en que estaba organizada la sesión. Pedían que primero se tratara el pacto fiscal y luego la ley bases. También, que se aprobara la reforma a la movilidad jubilatoria con media sanción de Diputados y el no veto a esa norma.

El quórum en el Senado es de 37 senadores para arrancar la sesión. El bloque de Unión por la Patria (con 33 senadores) tampoco está dispuesto a dar Quórum. Todo quedaba en manos de Martín Lousteau, crítico a la ley; si él decidía ausentarse, la sesión se caía.

Finalmente sobre la noche del martes, avisó que daría quórum. "Mañana voy a estar en la banca sesionando porque debemos discutir leyes que son muy importantes para el futuro de los argentinos", anunció. Salvo algún sobresalto de último momento, la sesión se hace.

Embed Mañana voy a estar en la banca sesionando porque debemos discutir leyes que son muy importantes para el futuro de los argentinos. Trabajo y voto de acuerdo a mis convicciones, nada más. No acepto presiones de ningún tipo. Vamos a exponer el dictamen alternativo que con un gran… — Martín Lousteau (@GugaLusto) June 12, 2024

2. ¿Cómo votan los de Santa Cruz y Lousteau?

La otra pregunta es qué van a votar. Lousteau avisó que va a votar su dictamen propio. Pero no queda claro qué va a hacer respecto al oficial que es el primero que se pone a votación. ¿Vota en contra o se abstiene? El hombre tiene un difícil desafío: quiere posicionarse como opositor sin quedar pegado al kirchnerismo; es el presidente del partido pero tiene una postura completamente distinta al del resto de su bloque.

Los de Santa Cruz, que responden al gobernador de la provincia, dijeron que no van a dar quórum. Pero no queda claro cómo van a votar si el oficialismo consigue quórum solo. No es lo mismo si votan en contra o si se abstienen.

En La Libertad Avanza decían por la tarde del martes que la votación les daba 36 a 36 con Lousteau y los santacruceños votando en contra. Desempataría Villarruel o quien esté presidiendo la sesión, si es que la vice se tiene que ir a cubrir a Milei.

3. El empate

Es una posibilidad que termine empatado. Si Villarruel está en el Senado, va a presidir la sesión y desempatará -como Cobos- si le toca. Se descuenta que va a votar a favor. Pero si la sesión se demora, la cosa se puede complicar.

MIlei se va de la Argentina a las 11 de la noche rumbo a Las Palmas. A partir de ese momento, Villarruel queda a cargo del Ejecutivo.

Pasa a presidir la sesión Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, que a su vez es el presidente de la Comisión de Legislación General que debería actuar como "miembro informante" del oficialismo en el debate.

Primer problema, es difícil presidir la sesión y llevar el tema a la vez.

Segundo tema, el que preside la sesión tiene doble voto en caso de empate según lo que establece el artículo 33 del Senado. Sin embargo, existen planteos de constitucionalistas que impugnan esta idea del "voto doble": dicen que al ser una cámara federal no podría haber una provincia que tenga más votos que otra. Entre los que plantean esto está Manuel García Mansilla, propuesto para la Corte por el gobierno de Milei.

4. Lucila Crexell y la Unesco

Trascendió en las últimas semanas que el gobierno estaba negociando con la senadora por Neuquén para que vote a favor de la ley y a cambio le daría la embajada argentina en la Unesco.

Durante la jornada del martes, incluso se filtró un papel interno de Cancillería que confirmaba su postulación.

Y apareció la duda: ¿puede esta filtración cambiar la votación de la senadora?

Respuesta: No.

El voto de Crexell estaba definido mucho antes de esa oferta. Fue un pedido concreto del gobernador de la provincia Rolando Figueroa, con quien Crexell tiene un entendimiento. Ese compromiso es inalterable.

Según dice la propia Crexell su salida del Senado tiene que ver con una decisión personal de dejar la cámara en el mediano plazo. Fuentes de la provincia cuentan que existe un acuerdo con el radicalismo (su suplente es el radical Pablo Cervi, cercano a De Loredo) para que ese partido pueda tener una banca extra en el Senado.

La embajada en la Unesco es parte de una negociación amplia que la UCR tiene con el Gobierno y no estuvo (al menos inicialmente) ligada a la aprobación de la ley bases.

5. Los radicales que están en duda

Maxi Abad, presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, todavía no blanqueó su voto. No firmó el dictamen. Hace poco más de un mes se lo escuchó en una charla con asesores en el comedor del Senado hablando del tema. Por ese entonces, decía que no había mucho margen para votar en contra.

"La UCR es un partido de tradición reformista. No puede aparecer bloqueando el cambio"

"Mi base de representación es el interior de la provincia de Buenos Aires. Y hoy esa gente apoya a Milei"

"Si la gente en un futuro quiere votar opositores duros, va a ir a buscar a la versión original que es el kirchnerismo. No nos va a votar a nosotros. Necesitamos que la gente nos asocie a un cambio y que si al Gobierno le va mal sea por sus propias limitaciones y no por nuestra culpa".

Esos argumentos siguen intactos.

El otro que genera dudas es Pablo Blanco. Dijo que estaba en contra de la ley pero la votaría por disciplina partidaria. No queda claro si eso abarca a todos los artículos. En el plenario de labor parlamentaria tuvo un duro cruce con Eduardo Vischi (presidente del bloque UCR) por la delegación de facultades. Dio a entender que podría votar en contra.

6. ¿Estamos bien los 33?

33 son los senadores del peronismo que garantizaron su voto en contra de la Ley Bases (y el pacto fiscal). Pero todavía persisten dudas de si todos ellos van a votar efectivamente en contra. ¿Podría alguno levantarse e irse para restarle votos al rechazo? Todos están mirando a los senadores de Catamarca, Tucumán, San Juan y Santiago del Estero.

Por ahora, dificil que alguno saque los pies del plato. Quizás dar alguna manito con el Rigi.

7. La votación en particular

Hay varios temas en los que un sector importante de la oposición dialoguista está pidiendo cambios. Acá un listado de los más destacados que podría tener modificaciones y volver a Diputados, o incluso ser rechazados.

Facultades delegadas

Privatización de Aerolíneas Argentinas

Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)

Blanqueo

Impuesto a las ganancias (especialmente para los patagónicos)

Todos los cambios que se introduzcan en el proyecto deben volver a la Cámara baja. Diputados tiene la posibilidad de convalidar los cambios o insistir en la redacción del proyecto original.