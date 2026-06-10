Manuel Adorni y su esposa solicitaron ingresar al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal

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El domicilio fiscal declarado por Adorni y Angeletti, en tanto, corresponde a Avenida Asamblea 1132, piso 2, departamento A, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el cierre de ejercicio comercial se establece en diciembre de cada año.

Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias al que adherirá Manuel Adorni y cuáles son sus beneficios

De acuerdo al sitio de ARCA, el Régimen Simplificado de Ganancias es una nueva forma de declarar y pagar impuestos pensada para las personas que cumplen con sus obligaciones.

El régimen simplificado establece un esquema declarativo abreviado para contribuyentes que opten por regularizar su situación tributaria bajo determinadas condiciones. En términos generales, implica una reducción en el nivel de detalle exigido respecto de las declaraciones juradas tradicionales.

Este tipo de mecanismos permite evitar sanciones penales por incumplimientos tributarios anteriores, aunque no ampara de investigaciones en otros ámbitos, como las relativas a delitos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos. En ese sentido, la adhesión al régimen no afecta investigaciones criminales que se sustenten en otros fundamentos legales.

“La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”, había escrito Adorni en su cuenta de la red social X el pasado 26 de diciembre de 2025, elogiando la iniciativa impulsada por la gestión libertaria.

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Quiénes pueden adherirse a la Ley de Inocencia Fiscal

El régimen está destinado a personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan determinados parámetros económicos.

De acuerdo con la reglamentación vigente, pueden acceder quienes registren:

Facturación anual de hasta $1.000 millones.

Patrimonio de hasta $10.000 millones.

El objetivo es facilitar el cumplimiento tributario de una amplia porción de contribuyentes sin necesidad de complejos procesos administrativos.

Cuáles son los beneficios

Entre las principales ventajas del nuevo esquema se encuentran:

Menos trámites para presentar Ganancias.

Declaraciones juradas más simples.

Menor carga administrativa.

Utilización de datos ya disponibles en ARCA.

Reducción de errores por carga manual de información.

Mayor rapidez en la liquidación y presentación del impuesto.

Desde el Gobierno sostienen que estas medidas buscan modernizar el sistema tributario y simplificar la relación entre el Estado y los contribuyentes.

La relación con la Ley de Inocencia Fiscal

El Régimen Simplificado de Ganancias forma parte de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una reforma que introdujo cambios en materia tributaria y penal fiscal.

La norma establece que los contribuyentes deben ser considerados cumplidores de sus obligaciones salvo que existan pruebas concretas en contrario. Además, actualiza los umbrales de delitos tributarios, reduce multas en determinados casos y limita algunos mecanismos de control preventivo por parte del organismo recaudador.