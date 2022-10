Día de la Lealtad: la CGT exigió más protagonismo en el Frente de Todos y cargó contra La Cámpora

En ese sentido, afirmó: "La CGT lo que quiere es discutir cómo estabilizamos al país. El movimiento quiere participar. No es la simpleza de congelar, porque después nos congelan el salario y los precios no los alcanza nadie. Necesitamos el plan de estabilización y sentarnos ahí para discutirlo para que no sea con el lomo de los compañeros", señaló.

Acto Día de la Lealtad 1.jpg La conducción de la central obrera realizó su propio acto por el Día de la Lealtad en el estadio de Obras Sanitarias. (Foto: @hectordaer)

Día de la Lealtad: las críticas de la CGT a La Cámpora

La conducción de la central obrera realizó su propio acto por el Día de la Lealtad en el estadio de Obras Sanitarias. Allí le reclamaron mayor protagonismo en el Partido Justicialista (PJ) y atacó contra La Cámpora, la organización que lidera Máximo Kirchner.

“No queremos romper ningún frente, el peronismo, pero queremos peronismo con trabajadores y trabajadoras, porque sino estamos relegando en quién no tiene la visión y los intereses claros hacia dónde llevar a nuestro país”, sostuvo Héctor Daer.

Día de la Lealtad: "El sindicalismo tiene que estar presente en los debates que necesita la Argentina"

CGT Día de la Lealtad 3.jpg Héctor Daer, secretario general de la CGT, habló en un acto en Obras Sanitarias. (Foto: @hectordaer)

Además, Daer agregó: "El sindicalismo tiene que estar presente en los debates que necesita la Argentina. Por eso decidimos crear un espacio político. Nos dijeron que en un gobierno peronista iba a tener participación y eso no pasó", fue el mensaje que tenía como destinatario al presidente Alberto Fernández. Y completó: “Vamos a debatir en el peronismo, pero no queremos ser los convidados de piedra en ese debate”.

“La Argentina va a salir adelante, pero no lo va a hacer perjudicando a los trabajadores. No vamos a resignar nuestros derechos, nuestros Convenios Colectivos de Trabajo ni nuestra salud. Hay otra salida y la vamos a discutir. Queremos un peronismo con los trabajadores dentro", finalizó Daer ante una multitud que se reunió en el estadio de Obras Sanitarias en el barrio de Núñez.