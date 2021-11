A horas de la movilización por el día de la militancia, la oposición endurece su discurso contra el oficialismo

Para el exvicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires "tampoco hay nada para festejar en Argentina. Hay algo de negación, obviamente. La oposición ganó contundentemente y no lo terminan de interpretar", indicó.

Plaza de Mayo Día de la Lealtad.jpg Plaza de Mayo

En ese sentido, el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, apuntó "esta visión de que perdieron pero ganaron es casi kafkeano pero en algún momento pasará y entrarán en el realismo. El pueblo pidió un cambio de rumbo con su voto".

"Siempre veo a dos Albertos: el razonable, el que habló con un mensaje pensado sobre la base de un camino que Argentina debe tomar; y después está el Alberto emocional que se sube a un acto y no sabemos qué festeja. Esperemos que prime la racionalidad", sumó el exsenador en Radio Con Vos.

Embed

El pre-candidato a Legislador porteño por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, se sumo a las críticas y dijo " La CGT debe movilizarse para defender a los trabajadores y no para apoyar a un gobierno que los ajusta y que ahora quiere un pacto con el FMI.

solano.jpg

La oposición acusó al gobierno de "festejar una derrota"

Quien además se sumo a las criticas por la marcha del Día de la Militancia fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que dijo: "Nosotros ganamos las elecciones; no pueden convertir esta derrota en tratar de generar un triunfo, diciendo que había habido una intención nuestra de correrlos del Gobierno el lunes, algo que está muy lejos de nuestra forma de trabajo".

En esa línea, la ex ministra de Seguridad sostuvo, en diálogo con Radio La Red, "los militantes y trabajadores de la política no son solo aquellos que están en el justicialismo; pero lo que hay detrás es algo más profundo, que es la idea de que están festejando algo que no les corresponde: es un robo a la voluntad popular, que masivamente estuvo en Juntos por el Cambio".

Y finalizó: "La estrategia es decir que están compactos, poner a Alberto Fernández en el centro de la escena y confundir a la sociedad sobre qué pasó en la elección".

15-11-2021_42d7fadeb3d35d70783c29c658492516.jpg Juntos por el Cambio habló de las elecciones y pidió que el Gobierno "reconozca la contundente derrota" (Foto: Telam).

"Me preocupa mucho porque festejar la derrota supone no reconocerla y no reconocerla supone que no van a cambiar. La gente les pidió a los gritos, o a los votos, que cambien, que cambien el rumbo. Que se ocupen de la inseguridad, que basta de escuelas cerradas, que trabajemos en un plan para bajar la inflación, para crecer, para generar empleo", dijo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Si no asumen que perdieron, la preocupación que uno tiene es que no van a cambiar. Uno tiende a pensar que no lo van a cambiar. Esa es la gran preocupación, que no cambien", sentenció el alcalde de la Ciudad.

Cómo será la marcha por el Día de la Militancia

En horas del mediodía del martes comenzaron en Plaza de Mayo los preparativos para el acto por el Día de la Militancia, con el armado de un escenario que estará ubicado frente a la Casa Rosada.

Con la CGT, movimientos sociales, La Cámpora e intendentes del conurbano bonaerense movilizados, el acto en la histórica Plaza de Mayo buscará escenificar músculo callejero y la unidad del Frente de Todos.

El Presidente será el único orador en un escenario en el que intentará recomponer su imagen. En la primera línea, debajo de la tarima, habrá unos mil dirigentes de la coalición de gobierno. Detrás de ellos, se espera una concurrencia de entre 120.000 y 150.000 personas, según los cálculos del oficialismo.