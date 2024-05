Diana Mondino minimizó la crisis con España: "Es una anécdota, no afecta la relación"

La ministra de Relaciones Exteriores habló este martes en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y se refirió al tema: “No hace falta que cuente lo que es España para Argentina, tiene realmente de una importancia monumental. Este es un tema estrictamente interno, político", dijo.

"Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, (los vínculos) son como los electrocardiogramas que hacen pip pip. No debería ser algo que afecte (el vínculo durante) los próximos 20 o 30 años”, sumó.

Así, ratificó que el choque entre los presidentes de ambos países, a su juicio, no afecta a la relación mismo con las empresas españolas y resaltó que las compañías “han llamado a la concordia”.

Javier Milei sobre su viaje a España: "Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial" Javier Milei sobre su viaje a España: "Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial". (Foto: AFP)

“Las inversiones se manejan de otra manera, porque son inversiones de larguísimo plazo”, consideró tras el choque diplomático entre Sánchez, que integra el socialista PSOE, y Milei, que es el referente principal del derechista La Libertad Avanza.

“Las empresas españolas a lo largo de los años tienen muchísima actividad. La comunidad argentina en España y española en Argentina es enorme. Esta es una cuestión que realmente debo decir que me sorprendió porque era un comentario muy lateral en donde no se nombró a nadie en particular”, afirmó Mondino.

“Hay una sola frase que no merece nada, no es un agravio a España y no es ni siquiera un agravio a una persona en España, es un comentario”, afirmó y consideró: “Cada uno interpreta como quiere”.

La respuesta de Milei a la decisión de España de sacar a su embajadora de Buenos Aires

Tras la medida, Milei recogió el guante y apuntó contra Sánchez: “Es un disparate propio de un socialista, se convertirá en el hazmerreír de todo el mundo por la payasada que está haciendo”, sostuvo y, al mismo tiempo, negó que vaya a tomar una medida similar.

El conflicto entre Milei y Sánchez escaló el fin de semana, cuando el mandatario argentino acusó de “corrupta”, sin mencionarla, a a Begoña Gómez, la esposa de su par español.

Sobre esos dichos, hoy, el jefe de Estado argentino remarcó a LN+: “Se sintió aludido (Sánchez), por lo cual es su problema. Era una frase que no contenía nombres. A partir de ahí hace una escalada diplomática sin sentido”.

En el encuentro que participó Milei el domingo pasado en Madrid, organizado por el partido político de derecha VOX, sostuvo: “Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos; no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abusos puede llegar a generar, aún cuando tenga a la mujer corrupta, ensucia y se toma cinco días para pensarlo”.