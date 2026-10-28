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La "extracción" de Flávio Bolsonaro: los documentos que prueban la operación en Argentina

La Policía de Misiones interceptó dos camionetas durante el operativo vinculado al traslado de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos y registró los documentos de un jefe de Seguridad de Yacyretá.

La extracción de Flávio Bolsonaro: los documentos que prueban la operación en Argentina. (Foto: captura de pantalla).

La "extracción" de Flávio Bolsonaro: los documentos que prueban la operación en Argentina. (Foto: captura de pantalla).

La Policía de Misiones controló dos camionetas sobre la ruta nacional 12 en medio del operativo que trasladó a Flávio Bolsonaro y a su familia desde la Argentina hacia Estados Unidos. El procedimiento ocurrió a las 2:50 del 28 de octubre, a la altura del kilómetro 1460. En uno de los vehículos viajaba Jorge Omar Waisman, actual jefe de Seguridad e Información de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y ex agente de organismos de seguridad estadounidenses.

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Waisman conducía una Ford Ranger perteneciente a Yacyretá, mientras que Ignacio Palacios, asesor de la Secretaría General de la entidad binacional, manejaba una Toyota Hiace en la que viajaba Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei, según informaron Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti en WiFi.

Omar Waisman dirige el área de Seguridad e Información de Yacyretá. (Foto: @YacyretaAr).

Omar Waisman dirige el área de Seguridad e Información de Yacyretá. (Foto: @YacyretaAr).

Los efectivos le solicitaron la documentación a Waisman durante el control. Según relató Wiñazki, el funcionario presentó una licencia de conducir emitida por el estado de Florida, Estados Unidos, y una credencial de la Policía de Miami.

Waisman trabajó como agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), como policía en Miami y como integrante de la patrulla marítima de esa ciudad. Actualmente, dirige el área de Seguridad e Información de Yacyretá.

El Gulfstream G400 que trasladó a Flávio Bolsonaro

Otro de los puntos que se conocieron en torno al viaje es el traslado de Flávio Bolsonaro y su familia en un avión ejecutivo operado por la empresa argentina Baires Fly S.A. Se trata de un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, una aeronave de gran porte con capacidad para transportar hasta 13 pasajeros y servicio de cocina gourmet.

Según explicó Wiñazki en Wifi, la empresa habría contratado esta aeronave junto con otro avión como parte de una maniobra destinada a despistar.

El recorrido de Flávio Bolsonaro desde la Argentina

Flávio Bolsonaro ingresó al país el martes por la noche junto con su esposa, Fernanda, y sus dos hijas. Según los datos informados por la Dirección Nacional de Migraciones, los cuatro cruzaron el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, a las 22:50.

El senador brasileño presentó un pasaporte italiano, mientras que su esposa y sus hijas utilizaron documentación brasileña.

La aeronave Gulfstream G400, operada por Baires Fly S.A., llegó a las 10:23, hora de Brasilia, al aeropuerto ejecutivo Miami-Opa Locka, en Florida, de acuerdo con información publicada por Folha de S.Paulo.

Los registros del vuelo y los datos de seguimiento aéreo citados por medios brasileños indican que el avión partió de la zona de Puerto Iguazú, realizó una escala en Guayaquil durante la madrugada y luego continuó hacia Estados Unidos.

Por su parte, el piloto Mauro Mattosinho sostuvo que Flávio Bolsonaro figuraba en la lista de pasajeros, aunque no se presentó en el horario previsto inicialmente para embarcar. Según su testimonio, la aeronave permaneció en la pista hasta después de la medianoche.

En pocas palabras

  • Operativo Policial: La Policía de Misiones interceptó camionetas vinculadas al traslado de Flávio Bolsonaro.
  • Documentación clave: Se registraron los documentos de un jefe de Seguridad de Yacyretá, Jorge Omar Waisman.
  • Aeronave utilizada: El traslado se realizó en un avión ejecutivo Gulfstream G400, operado por Baires Fly S.A.
Resumen generado por Thinkindot AI
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