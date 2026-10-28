La "extracción" de Flávio Bolsonaro: los documentos que prueban la operación en Argentina

El Gulfstream G400 que trasladó a Flávio Bolsonaro

Otro de los puntos que se conocieron en torno al viaje es el traslado de Flávio Bolsonaro y su familia en un avión ejecutivo operado por la empresa argentina Baires Fly S.A. Se trata de un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, una aeronave de gran porte con capacidad para transportar hasta 13 pasajeros y servicio de cocina gourmet.

Según explicó Wiñazki en Wifi, la empresa habría contratado esta aeronave junto con otro avión como parte de una maniobra destinada a despistar.

El recorrido de Flávio Bolsonaro desde la Argentina

Flávio Bolsonaro ingresó al país el martes por la noche junto con su esposa, Fernanda, y sus dos hijas. Según los datos informados por la Dirección Nacional de Migraciones, los cuatro cruzaron el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, a las 22:50.

El senador brasileño presentó un pasaporte italiano, mientras que su esposa y sus hijas utilizaron documentación brasileña.

La aeronave Gulfstream G400, operada por Baires Fly S.A., llegó a las 10:23, hora de Brasilia, al aeropuerto ejecutivo Miami-Opa Locka, en Florida, de acuerdo con información publicada por Folha de S.Paulo.

Los registros del vuelo y los datos de seguimiento aéreo citados por medios brasileños indican que el avión partió de la zona de Puerto Iguazú, realizó una escala en Guayaquil durante la madrugada y luego continuó hacia Estados Unidos.

Por su parte, el piloto Mauro Mattosinho sostuvo que Flávio Bolsonaro figuraba en la lista de pasajeros, aunque no se presentó en el horario previsto inicialmente para embarcar. Según su testimonio, la aeronave permaneció en la pista hasta después de la medianoche.