Incendios en Chubut: cómo continúan las tareas para controlar las llamas mientras crece el número de evacuados

En paralelo, la Justicia avanza con una investigación que no descarta la intencionalidad del incendio que arrasa con sectores de la Patagonia. La fiscal general de Lago Puelo, Débora Barrionuevo, detalló una serie de elementos que refuerzan esa hipótesis.

“El inicio del fuego se detectó a unos 8 kilómetros de la Ruta 40, en la localidad de El Hoyo, por el camino hacia Puerto Patriada”, explicó la funcionaria. Según precisó, el foco comenzó dentro del bosque, a aproximadamente 300 metros del camino, en una zona donde no hay fogones, cabañas ni campings, y cuya vivienda más cercana se encuentra a unos mil metros del punto de origen.

impactantes-imagenes-de-la-lucha-contra-el-fuego-en-chubut-foto-gentileza-adn-sur-G3LDLDI5NBCQNBBN6HJUAXBMIE Impactantes imágenes de la lucha contra el fuego en Chubut. (foto: Gentileza ADN SUr).

Recompensa millonaria y penas previstas

Mientras continúa el trabajo pericial, el gobierno provincial dispuso una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información clave que permita identificar a los responsables. Barrionuevo recordó que el Código Penal contempla para el delito de incendio agravado una pena máxima de hasta 15 años de prisión.

No obstante, la fiscal aclaró que por el momento no hay personas identificadas ni imputadas en la causa. “El daño es irreparable, tanto en términos ecológicos como por el enorme perjuicio social que ocasiona”, subrayó.

99a75db2-de95-425f-bebc-3ab8d93a5a26 La fiscal Débora Barrionuevo.

Las autoridades también trabajan para determinar si existieron otros focos iniciales y remarcaron que ninguna hipótesis está descartada. “La brigada de investigaciones actúa desde el primer momento junto a toda la Policía de la Provincia”, concluyó la fiscal, mientras el operativo para contener las llamas continúa activo en distintos puntos de la región.