Incendios en Chubut: cómo continúan las tareas para controlar las llamas mientras crece el número de evacuados
El pronóstico anticipa fuertes vientos y falta de lluvias para la región, lo que genera preocupación. Ignacio Torres remarcó que las próximas 48 horas serán claves.
Vialidad Nacional informó que la circulación sobre la Ruta 40 quedó nuevamente habilitada luego de que se levantara el corte total dispuesto por el avance descontrolado de los incendios forestales en Chubut. La restricción había sido aplicada de manera preventiva cuando las llamas alcanzaron los márgenes de la calzada y una densa columna de humo redujo drásticamente la visibilidad.
En tanto, el Gobernador Ignacio Torres dio una conferencia de prensa para destacar que la “única ruta cortada por precaución es la RN7”. A su vez, el mandatario destacó el trabajo de los bomberos y del control de las llamas en varios focos, aunque aún permanecen activos varios sectores y aclaró que "las próximas 48 horas serán claves" por las condiciones climáticas.
En tanto, Carla Chiarandini registró imágenes desde el aire para A24 en donde se pudo destacar con precisión el humo en medio de la montaña que se mantenía encendida camino al Bolsón, dejando una pintura preocupante de un fuego que tuvo su pico de mayor tensión en la noche del jueves.
Según el último reporte oficial, el fuego obligó a evacuar a cerca de 3.000 personas en distintas localidades cordilleranas. Con el descenso de la intensidad en algunos frentes y la mejora de las condiciones para transitar, las autoridades resolvieron rehabilitar el paso, aunque recomendaron extremar precauciones y mantenerse atentos a las indicaciones de los organismos de emergencia.
En paralelo, la Justicia avanza con una investigación que no descarta la intencionalidad del incendio que arrasa con sectores de la Patagonia. La fiscal general de Lago Puelo, Débora Barrionuevo, detalló una serie de elementos que refuerzan esa hipótesis.
“El inicio del fuego se detectó a unos 8 kilómetros de la Ruta 40, en la localidad de El Hoyo, por el camino hacia Puerto Patriada”, explicó la funcionaria. Según precisó, el foco comenzó dentro del bosque, a aproximadamente 300 metros del camino, en una zona donde no hay fogones, cabañas ni campings, y cuya vivienda más cercana se encuentra a unos mil metros del punto de origen.
Recompensa millonaria y penas previstas
Mientras continúa el trabajo pericial, el gobierno provincial dispuso una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información clave que permita identificar a los responsables. Barrionuevo recordó que el Código Penal contempla para el delito de incendio agravado una pena máxima de hasta 15 años de prisión.
No obstante, la fiscal aclaró que por el momento no hay personas identificadas ni imputadas en la causa. “El daño es irreparable, tanto en términos ecológicos como por el enorme perjuicio social que ocasiona”, subrayó.
Las autoridades también trabajan para determinar si existieron otros focos iniciales y remarcaron que ninguna hipótesis está descartada. “La brigada de investigaciones actúa desde el primer momento junto a toda la Policía de la Provincia”, concluyó la fiscal, mientras el operativo para contener las llamas continúa activo en distintos puntos de la región.