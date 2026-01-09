"Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI", dijo Milei

En esa línea, interpretó que "Venezuela tiene un régimen dictatorial ilegítimo" y señaló "que ha perdido en las urnas, que ha violentado los resultados" después de no mostrar las actas para acreditar los comicios del año 2024.

Por eso, subrayó que en ese entonces Maduro estaba "ilegítimamente en el poder sostenido sobre las Fuerzas Armadas".

Sobre lo que en ese momento era una eventual intervención de Estados Unidos en Latinoamérica, Milei respaldó a la potencia mundial: "Yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos avance y si necesitan de mi apoyo lo van a tener".

Para sostener su postura, explicó que en Venezuela había "un régimen dictatorial, narcoterrorista que ha infectado a todo el continente, inyectando dinero para generar problemas en todos aquellos gobiernos que no responden al socialismo del siglo XXI".

Respecto al tipo de ayuda que le brindaría a Estados Unidos, Milei afirmó que "el que me requieran" y confió que "estoy dispuesto a ayudar". "Estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad en todo el mundo", agregó.

"Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es, ni más ni menos, que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso para que un conjunto de forajidos tome el poder y empobrezca a la población. Todos los lugares donde se aplica es un fracaso", lanzó.

La ratificación de sus declaraciones sobre Venezuela

Después de la captura de Maduro, la CNN volvió a contactar al Gobierno argentino para consultar nuevamente su posicionamiento. “Apoyamos incondicionalmente la decisión de Donald Trump de capturar a un narco dictador criminal como Maduro. Es un momento histórico para la libertad, la democracia y para los que luchan por una Venezuela libre. Argentina está del lado correcto de la historia”, insistieron.

En cuanto a la decisión de Trump de optar, por el momento, de la continuidad de Delcy Rodríguez al frente del Gobierno venezolano en lugar de María Corina Machado, desde Casa Rosada indicaron: "Lo importante es que la transición dispuesta por Donald Trump va a garantizar el retorno de la democracia y la libertad en Venezuela en un contexto de paz. Confiamos en este proceso de pacificación de un país infectado por el socialismo del siglo XXI que terminó en la mayor tragedia humanitaria que ha visto el mundo en décadas”.

Diferencias con Brasil y con Colombia

Milei volvió a mostrar sus diferencias con el presidente de Brasil Luiz Inácio (Lula) da Silva a quien consideró como "alineado con el socialismo del siglo XXI".

"La solución de los aliados del socialismo del siglo XXI es que no paguen los costos por las aberraciones que hicieron". rechazó y dijo no tener que "hablar con Lula sobre este tema".

abrazo Milei Lula en cumbre Mercosur..jpeg

Pero en cuanto a las relaciones comerciales entre Argentina y Brasil, el presidente matizó. "¿No se puede tener relaciones maduras? Uno puede pensar distinto y puede seguir comercializando. El comercio beneficia a todos. Hay una frase de Milton Friedman, basado en un artículo de Reid, que se llama 'Yo, el lápiz'. Cuenta cómo distintas personas en el mundo comercializan entre ellas, y que aun cuando pudieran tener profundas diferencias, todos se benefician de los intercambios".

"Así que se puede convivir, pero claramente antes dejar las ideas de la libertad y abrazar el socialismo preferiría no estar más en este mundo", acotó.

En cuanto a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Colombia, donde gobierna Gustavo Petro, señaló que el destino de ese país "lo van a tener que determinar los colombianos" pero, dijo, "claramente no es alguien con quien comulgo con las ideas".