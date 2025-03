Diputados definió debatir el próximo miércoles en comisiones el escándalo con $LIBRA

diputados.avif

La oposición logró que se resolviera esta tarde que los pedidos relacionados al caso de la criptomoneda $LIBRA, en el que quedó envuelto el presidente tras compartir una publicación difundiendo la moneda, sean discutidos el próximo miércoles a partir de las 13.

Ese día, se definirá si se crea la comisión investigadora que pretende revisar el caso, que podría llevar a funcionarios del gobierno a dar explicaciones ante el Congreso, como el caso de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, o incluso el Poder Ejecutivo.

La postergación del debate y la fijación de la nueva fecha se votó pasadas las 14 y fue aprobada por 134 votos afirmativos y 94 negativos.

El rechazo al pedido de juicio político contra Milei que impulsaba el kirchnerismo

La Cámara Baja rechazó también el pedido que impulsaba el kirchnerismo para fijar una fecha para que se le dé tratamiento a un posible juicio contra Milei. Esa votación no prosperó al obtener 128 votos negativos y 104 afirmativos.

diputados (3).png

¿Qué ocurrió con la criptomoneda $LIBRA?

$LIBRA se lanzó al mercado el viernes y en unas pocas horas registró una fuerte suba de precios, que le permitió alcanzar una capitalización de mercado de más de 4 mil millones de dólares, según datos de consultoras especializadas en el negocio de criptoactivos.

A partir de una publicación de Milei en sus redes sociales, los precios se dispararon. El Presidente apoyaba la iniciativa y aseguraba que el mundo quiere invertir en la Argentina.

De inmediato, surgió demanda en la cripto. Los bots que estaban preparados para realizar la compra de $LIBRA y el precio de la criptomoneda pegó un gran salto. La demanda de la moneda virtual crecía a medida que pasaban los minutos.

Recién con el correr de las horas, cuando era bastante claro que podía ser un engaño del tipo rug pull (que dejó a escasísimos ganadores y miles de billeteras cripto estafadas) el Gobierno se alertó: Milei borró el tuit e hizo su descargo al decir que no tenía vínculo con “Viva la Libertad Project” y que no estaba “interiorizado de los pormenores del proyecto”. “Luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión”, agregó el Presidente en su tuit.