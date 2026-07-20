Suspendidos los festejos de la selección, el Gobierno retoma la agenda política

Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores.



La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 18, 2026

Ravier intentó aclarar su mensaje posteriormente, y allí agradeció por la "entrega, humildad y compromiso ejemplar" de los jugadores de la selección en el Mundial.

Gracias a la Selección Argentina.



Gracias por representar al país con entrega, humildad y un compromiso ejemplar. Nos hicieron sentir orgullosos durante todo el Mundial y demostraron, una vez más, que esta camiseta siempre se defiende con honor.



¡Gracias por tanto! — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 19, 2026

Mientras tanto el Gobierno decidió suspender los festejos por el subcampeonato tras el poco ánimo del plantel y de los idas y vueltas que incluyeron un anuncio del presidente Milei para declarar feriado nacional el día que los jugadores quisieran regresar al país para reencontrarse con la gente.

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

El gobierno busca reordenar las alianzas con el Congreso de vacaciones

El Gobierno busca ganar tiempo para negociar con gobernadores y bloques de la oposición dialoguista durante el receso invernal de dos semanas en el Congreso, para conseguir los apoyos necesarios que le garanticen sancionar las leyes enviadas por Javier Milei que siguen demoradas en el Congreso.

Entre los temas a analizar en la mesa política, figuran las estrategias a seguir en medio de las negociaciones con la oposición dialoguista para conseguir quorum en el Congreso, para avanzar en las reformas a las leyes que regulan la venta de tierras (incluidas en el proyecto de Milei conocido como "ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada").

También están en las prioridades de la mesa política del gobierno, las reformas electoral, de la carta orgánica del Banco Central y las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal (con la que el Gobierno busca incentivar el blanqueo de dólares que los argentinos guardan bajo el colchón).

Se trata de las leyes con las que el Gobierno buscará "blindar" el plan económico en los meses previos al año electoral, en el que Javier Milei intentará ir por su reelección.

Por su parte, el ministro de Economía brindará una conferencia de prensa este miércoles en el Palacio de Hacienda para la presentación del proyecto de modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal.

Más temprano ese mismo día, Diego Santilli firma el convenio para el traspaso de obras viales de la Nación a la provincia de Santa Fe. En la reunión estarán además la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Reforma a la Carta orgánica del Banco Central (BCRA):

Se espera que el presidente Javier Milei le ponga fecha y lugar a la presentación pública del proyecto de reforma a la carta orgánica del BCRA, que hará personalmente el presidente antes de enviarlo al Congreso en las próximas semanas.

Reforma electoral:

El objetivo del gobierno es sancionar la eliminación de las PASO en el último trimestre del año. Todavía no envió el proyecto al Congreso porque siguen las negociaciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en busca de apoyo de gobernadores dialoguistas pero que se ven trabadas por resistencias dentro de los bloques de diputados y senadores aliados como el PRO y la UCR, que buscan mantener sus estructuras políticas territoriales.

Una alternativa que analiza el gobierno ante la falta de consenso, podria ser volver a suspenderlas por segunda elección consecutiva.

Además, con el objetivo de promover la reelección de Milei, el Gobierno busca alianzas con gobernadores que propusieron modificar el sistema electoral de Boleta Unica Papel (BUP), aprobado el año pasado, para incorporar la alternativa de listas colectoras o sábanas. El sistema fue propuesto por legisladores radicales aliados al gobierno que apoyarían la candidatura a la reelección de Milei en 2027, pero que pretenden mantener sus listas legislativas partidarias separadas de LLA. La alternativa no cayó del todo bien en el propio oficialismo.

Mientras tanto, Santilli con apoyo del ministro de Economía, Luis Caputo y otras áreas del gobierno, sigue negociando con gobernadores que pasan casi a diario por su despacho de la Casa Rosada.

Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Reforma a la ley de Tierras:

El pasado 16 de julio el oficialismo consiguió quorum para iniciar la sesión en el Senado, pero tras más de dos horas de sesión, y en medio de la polémica por la bandera que la Selección mostró con el reclamo de soberanía sobre Malvinas, el oficialismo se dio cuenta que le faltaban los votos de aliados. En la sesión, 3 senadores se dieron vuelta, y la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, terminó pidiendo un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para ganar tiempo y volver a debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros.

La agenda del fin de semana del Presidente

El presidente viajará el viernes 24 de julio por la noche a Brasil para participar del Congreso del Partido Liberal. Está prevista la participación de Flávio Bolsonaro.

Mientras que el mandatario regresará al país para participar el domingo 26 de la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo.