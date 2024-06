Tras casi 7 meses de debate, Diputados sancionó la Ley Bases y el Pacto Fiscal: el Gobierno logra su primer victoria parlamentaria

Durante la sesión, se aceptaron en su totalidad las modificaciones realizadas por el Senado en la Ley Bases. En cuanto al Pacto Fiscal, los diputados aprobaron los cambios, pero insistieron en la restitución del impuesto a las Ganancias y las modificaciones en bienes personales, generando un intenso debate en el recinto.

El debate estuvo marcado por una fuerte polarización entre quienes respaldaban las reformas y quienes se oponían. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y varios diputados tanto de la UCR como de Hacemos Coalición Federal votaron en contra de las propuestas, destacando sus discrepancias con las medidas fiscales planteadas.

Los discursos de cierre

Martin Menem.jpeg

Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, defendió la sanción de la Ley Bases y el Pacto Fiscal, en especial el capítulo de la restitución del impuesto a las Ganancias, que es coparticipable para las provincias. "La Cámara de Diputados va a votar la restitución del impuesto a las Ganancias en beneficio de los gobernadores de Unión por la Patria", afirmó Pichetto.

"Que esto sirva como experiencia de lo que pasa con estas megaleyes", planteó. "El debate tiene que ser ley por ley. Es fundamental que nos diga el presidente si quiere privatizar o si debe ser de capitales mixtos, y qué vamos a hacer con los trabajadores. Estamos abiertos para hacerlo, pero no lo podíamos hacer con esta ley...", añadió.

Pichetto también aclaró: "El senador Abdala, miembro informante, retira las privatizaciones de Aerolíneas, Correo y RTA. No podemos insistir en eso porque hubo una decisión del Senado".

El diputado destacó la importancia de la ley aprobada: "No es una deshilachada ley. Es una ley de importancia. Estamos poniendo fin a un debate de casi seis meses que agobió a la sociedad y que giró siempre alrededor de lo mismo".

"La sesión dejó en evidencia las divisiones internas y las alianzas estratégicas dentro del Congreso, en un momento clave para la agenda legislativa del país. La sanción de estas leyes marca un paso importante en el marco de las políticas económicas y fiscales del Gobierno", concluyó Pichetto.

A su turno, Rodrigo de Loredo, jefe de bloque de la UCR, defendió su votación en la Ley Bases y el Pacto Fiscal, reiterando que su partido no tiene interés en integrar el Gobierno. "No queremos integrar el Gobierno y no nos interesan sus cargos", enfatizó.

De Loredo también se refirió a la desaparición de Loan: "Amen más y odien menos. Es difícil cambiar lo que no se ama. Empiecen a visibilizar al ser humano entre la gente. Hay abuelos que se debaten entre comprar medicamentos o alimentos. No se puede ser duro contra las corporaciones si no se es blando con las personas que están esperando y bancando".

Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO, celebró la aprobación y lamentó que en el Senado lo hayan achicado. "Viva el RIGI en la Argentina", exclamó. "El impuesto a los bienes personales hoy lo paga alguien que compra un terreno en La Matanza de 23.000 dólares", señaló, subrayando la insistencia en la baja de ese tributo.

"Desde el PRO no dudamos en ayudar y desde el primer día pusimos el hombro y la experiencia de cada uno de los diputados que integran este bloque. Queremos que a la Argentina le vaya bien", concluyó Ritondo.

Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, volvió a criticar la Ley Bases. "En algunos estudios jurídicos se va a festejar con champagne. Los fondos buitre van a festejar como se quedan con los retazos de nuestras empresas públicas. Pero cuidado cuando se festeja mientras el pueblo está con la ñata contra el vidrio", afirmó.

"La macroeconomía anda horrible. Y esta ley no solamente no ayuda en la macro sino que es fuertemente perjudicial para la vida cotidiana de los argentinos", agregó Martínez.