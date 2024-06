Diputados se aumentaron un 80% los sueldos: cuánto cobrarán desde ahora

Cabe destacar que los aumentos de los diputados no se ajustan al Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni ningún otro índice. De este modo, tienen que negociar constantemente sus haberes.

El día que Javier Milei rechazó el aumento en Diputados

El Gobierno de Javier Milei suprimió el Ministerio del Interior jpg Milei rechazó en marzo el aumento de Diputados (Foto: archivo).

Se trata del primer aumento del año para la Cámara baja, algo que había sido rechazado de manera tajante por el presidente Javier Mili, quien en marzo se pronunció en contra de los aumentos que se barajaban.

"No me vengan con que no les alcanza, hay muchísima gente que la pasa peor", sostuvo en declaraciones televisivas.

Hoy, de todos modos, el aumento fue anunciado por Menem previo a que comience la sesión especialidad para analizar la fórmula de movilidad jubilatoria, impulsada por el radicalismo y para rebatir la suspensión del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) para refinanciar a las universidades nacionales, a pedido del bloque de Unión por la Patria.