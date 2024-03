Javier Milei justificó la suspensión del aumento a diputados y senadores: "No me vengan con que no les alcanza"

En ese marco, Milei aseguró que no está de acuerdo con el aumento de los sueldos en el Congreso. “Entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres y más del 10% indigente. Que no me venga con que a ellos no le alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísimo menos plata”, indicó el Presidente.

Todas las provincias confirmaron su asistencia a la reunión con Javier Milei

El presidente Javier Milei recibirá a los gobernadores este viernes en Casa Rosada para avanzar en las negociaciones por el Pacto de Mayo. La decisión se tomó en la mesa chica del mandatario, conformada por el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y su par de Economía, Luis Caputo.

En tanto, fuentes oficiales confirmaron a a24.com la presencia de los gobernadores de todas las provincias, a excepción de Formosa, Mendoza y La Rioja que enviarán a sus vicegobernadores.

En un principio se había previsto que las reuniones fueran en grupos chicos pero finalmente esa idea fue descartada. El objetivo del encuentro es que el presidente reciba a todos los gobernadores juntos para poder avanzar en el acuerdo por el Pacto de Mayo.