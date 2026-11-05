La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el juicio político contra Santiago Peña

Diputados rechazó el juicio político contra Pedro Alliana

En la misma instancia legislativa, la Cámara de Diputados rechazó iniciar un juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana. Su situación adquirió relevancia ante la posibilidad de que la salida de Peña del Gobierno lo coloque al frente del Poder Ejecutivo.

La salida de Peña colocaría a Pedro Alliana al frente del Poder Ejecutivo. (Foto: archivo)

Alliana es uno de los dirigentes de mayor confianza del expresidente Horacio Cartes y tiene una extensa trayectoria dentro del Partido Colorado. Antes de ocupar la vicepresidencia, fue gobernador, diputado y presidente de la Asociación Nacional Republicana.

Su eventual llegada a la Presidencia quedó vinculada a la resolución de la crisis institucional y a la situación política de Peña, mientras el Senado debe pronunciarse sobre el proceso de destitución impulsado contra el mandatario.

Las acusaciones contra Peña y el escándalo de Ueno Bank

La acusación presentada contra el presidente incluye cuestionamientos por un presunto conflicto de intereses derivado de su participación accionaria en Ueno Holding, el grupo empresario que controla Ueno Bank. También señala los vínculos entre la entidad financiera y sus propietarios, así como la colocación de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en esa institución.

Peña había sido accionista del holding hasta marzo de 2025. Entre los puntos cuestionados por los legisladores también aparecen la designación de Carlos Carvallo, ex directivo de Financiera Ueno, al frente del Banco Central, y los cambios promovidos por el Gobierno en la normativa sobre conflictos de intereses.

La controversia se profundizó cuando el BCP dispuso el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de detectar incumplimientos de los requisitos mínimos de solvencia. La intervención alcanzó a una entidad que tenía cerca de tres millones de clientes y provocó fuertes reclamos de ahorristas y trabajadores.