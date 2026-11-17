Alejandra Vigo cuestionó el proyecto y pidió discutir solamente las PASO

Una de las intervenciones centrales fue la de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien volvió a expresar su respaldo histórico a la eliminación de las primarias, pero cuestionó el alcance de la reforma impulsada por el Gobierno. “Es una pésima ley por todo lo que han tratado de incluir”, sostuvo. Para Vigo, “el menor de los problemas de este proyecto es la suspensión de las PASO”. En ese sentido, planteó que el Congreso debería concentrarse en ese punto y no avanzar con modificaciones de mayor alcance.

La senadora cordobesa respaldó la eliminación de las PASO, pero cuestionó el resto de la reforma electoral: “Es una pésima ley por todo lo que han tratado de incluir”. (Foto: archivo).

“No podemos hacer una ley para una situación política porque si es por un año es una ley de emergencia”, advirtió. Y agregó: “Lo más sano es que se discuta solamente las PASO”.

La legisladora también objetó la incorporación de las colectoras —denominadas “adhesiones” en el proyecto oficial— porque, a su entender, pueden distorsionar la representación parlamentaria. En particular, señaló que la Constitución establece que en cada provincia deben elegirse dos senadores por la mayoría y uno por la minoría.

Además, cuestionó que los diputados sean quienes definan a los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur y reclamó revisar los cambios al financiamiento de los partidos políticos. Sobre ese punto, sostuvo que debe ser el Estado el encargado de distribuir los fondos y limitar los aportes privados para evitar situaciones como la del empresario Fred Machado.

Vigo también criticó que la incorporación de Ficha Limpia tenga vigencia únicamente durante el proceso electoral de 2027. “Pasamos horas debatiendo Boleta Única de Papel y ahora queremos borrar con el codo”, expresó.

Las críticas del peronismo y los cambios que negocia el oficialismo

Los cuestionamientos más duros al proyecto llegaron desde el bloque Justicialista. Jorge Capitanich objetó la reformulación de la Boleta Única de Papel (BUP), la incorporación de las colectoras y el casillero para votar la lista completa. Según planteó, el oficialismo busca “eliminar opositores e impedir la participación democrática de la oposición”.

El senador pampeano Daniel Bensusán también cuestionó el artículo 18, que establece reglas electorales especiales para 2027 y determina que perderán vigencia una vez finalizado ese proceso. Con ironía, calificó ese apartado como “genial” y señaló: “El año que viene, borramos todo de un plumazo”.

El senador chaqueño criticó los cambios propuestos para la Boleta Única de Papel y las colectoras. (Foto: archivo).

Por su parte, el jefe del interbloque Popular, José Mayans, criticó el tratamiento de la iniciativa y cuestionó la composición de la comisión. Consideró que cualquier dictamen que surja de ese ámbito estaría “viciado de nulidad absoluta” y calificó la reforma como una “falta de respeto por sostener el poder a cualquier precio”.

También cuestionó el capítulo de financiamiento partidario y la discusión sobre Ficha Limpia. En tanto, otros senadores del peronismo, entre ellos Juliana di Tullio, Fernando Salino, Martín Soria, Florencia López y José Neder, plantearon objeciones y reclamaron mayores precisiones sobre el contenido del proyecto.

La senadora riojana Florencia López, por su parte, cuestionó que el Gobierno busque modificar un régimen electoral que, según su mirada, funciona correctamente. Como argumento, recordó que Javier Milei llegó a la Presidencia sin una estructura partidaria consolidada y con dificultades para contar con fiscales en todo el país.

Patricia Bullrich respondió sobre las colectoras y la Boleta Única

En el tramo final de la reunión, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respondió algunas de las objeciones planteadas por la oposición, especialmente las relacionadas con el funcionamiento de la Boleta Única de Papel y las adhesiones.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza respondió a las objeciones sobre la Boleta Única de Papel y explicó cómo se contabilizarían los votos en caso de marcar dos veces una misma candidatura.(Foto: prensa Bullrich).

Explicó que, si un elector seleccionara dos listas de legisladores de una misma agrupación a través del sistema de colectoras, el voto sería considerado nulo. En cambio, si marcara dos veces al mismo candidato presidencial, el sufragio se contabilizaría como uno solo.

“Si lo quieren aclarar, se puede, pero ya está precisado en el Código Electoral de la Nación”, sostuvo. También mencionó que entre los cambios que se encuentran bajo negociación podrían revisarse el mecanismo de sorteo de las adhesiones y las listas, además de los colores de las boletas para evitar posibles confusiones.