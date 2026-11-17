La declaración se produjo en medio de una exposición centrada principalmente en la política económica, aunque también incluyó definiciones sobre el futuro electoral del oficialismo y su intención de continuar al frente del Gobierno después de las elecciones presidenciales de 2027.

Las críticas de Milei al sistema impositivo

Durante su discurso, el jefe de Estado también volvió a cuestionar la presión tributaria y defendió la reducción del gasto público como parte de su programa económico. “Los impuestos son un robo. Y tenemos los impuestos que tenemos porque tenemos que pagar los gastos”, sostuvo.

En ese contexto, rechazó además la utilización del término contribuyente para referirse a quienes pagan impuestos: “No lo acepten nunca, es como lustrar las cadenas de la esclavitud”, dijo.

Milei también recordó las discusiones que mantuvo con sus ministros durante las reuniones de Gabinete al inicio de su gestión.

Según relató, en una de esas reuniones “los ministros fueron a pedir plata” y a él “le salía espuma por la boca”. El mandatario reconoció que “no se lo tomó bien” y recordó la respuesta que les dio a los integrantes de su equipo.

“Les dije que la única forma en la que podían gastar más era si se lo habilitaba (Luis) Toto (Caputo). Además, tampoco aceptaba que me pidieran más plata con lo cual les exigí que hicieran un recorte adicional del gasto público del 10%”, contó.

De acuerdo con su relato, la respuesta de los funcionarios llegó una semana después. “Lo sorprendente es que a la otra semana tenia a cada ministro con su programa para bajar 10%, ósea que sí se podía”, aseveró.

La defensa del equilibrio fiscal y los recortes del gasto

El presidente reivindicó el ajuste de las cuentas públicas y recordó que durante la campaña electoral había prometido terminar con el déficit fiscal durante su primer año de gestión.

En esa línea, cuestionó a quienes durante la campaña consideraban imposible alcanzar el equilibrio fiscal en ese plazo. “Hoy escucho a muchos hablar del equilibrio fiscal. Esos mismos que durante la campaña decían que era imposible alcanzar el equilibrio fiscal y alcanzarlo en cuatro años porque no se podía tocar un punto del PBI por año”.

Milei sostuvo que su administración logró cerrar el déficit en el primer mes de gestión y destacó la reducción del gasto público en términos reales. También aseguró que el Gobierno se encamina a completar tres años consecutivos de equilibrio fiscal en la línea financiera.

“En un mes cerramos el déficit fiscal. Bajamos el gasto público en términos reales 30%" y “vamos en camino a cerrar el tercer año consecutivo de equilibrio fiscal en la línea financiera”.

El diagnóstico sobre la inflación y la situación económica que recibió

En otro tramo de su exposición, Milei repasó el escenario económico que encontró al asumir la Presidencia y explicó cuál fue el diagnóstico que orientó las primeras medidas de su administración.

El mandatario sostuvo que el país atravesaba una situación de extrema fragilidad, tanto en el plano monetario como en el social. “Teníamos un desastre monetario en frente y una situación social muy complicada en una economía que hacía diez años que no crecía”, expresó.

En el plano monetario, comparó los desequilibrios con los registrados antes del Rodrigazo de 1975. También hizo referencia a la hiperinflación durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, al señalar que los pasivos monetarios remunerados del Banco Central equivalían a cuatro veces la base monetaria. Por último, vinculó el deterioro de los indicadores sociales con la crisis de diciembre de 2001 y sostuvo que los niveles de pobreza e indigencia eran incluso peores que los registrados en aquel momento.

El cepo y la emisión monetaria, en el centro de sus críticas

Al profundizar sobre los problemas monetarios y financieros que encontró su administración, Milei cuestionó especialmente el cepo cambiario y sus consecuencias sobre la economía.

“El cepo es un cercenamiento de la libertad, es un acto violento. Una de las cosas que hace es aumentar artificialmente la demanda de dinero”, afirmó. Además, lo definió como un “liberticidio”.

El presidente también sostuvo que existían sectores que esperaban un colapso económico para desestabilizar al Gobierno. “Nosotros teníamos este problema y teníamos a los orcos golpeando las puertas. Estaban esperando que estallara todo para hacer un golpe de Estado a fin de año”, sentenció.

Frente a ese escenario, explicó que la prioridad de su administración fue evitar una hiperinflación. “Había que evitar una hiper y eso implicaba tener un diagnostico sobre la naturaleza de la inflación” que es "monetaria, causada por un exceso de oferta de dinero".

Por último, adelantó: "Prepárense que se viene lo mejor. Se viene el siglo de oro liberal".