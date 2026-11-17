Dirigentes de distintos sectores del justicialismo, entre ellos Sergio Massa, participaron del encuentro. (Foto: Frente Renovador)

Otro de los ejes del encuentro fue la necesidad de "dejar atrás las divisiones y las desconfianzas, recuperar la capacidad de escucha y reconstruir la confianza a partir de decisiones y hechos concretos".

De cara a las próximas elecciones nacionales, los participantes coincidieron en que "la unidad debe estar por encima de las aspiraciones individuales y orientarse a la construcción de un proyecto que vuelva a conectar con las necesidades de la sociedad".

La propuesta, según el planteo difundido por el Frente Renovador, apunta a que el trabajo permita garantizar una vida digna, que la educación funcione como una herramienta de progreso y que las familias argentinas puedan recuperar la posibilidad de proyectar su futuro con tranquilidad.

En ese marco, los distintos sectores del peronismo coincidieron en la necesidad de avanzar en la articulación de un "frente nacional anti-Milei de cara a las elecciones de 2027".