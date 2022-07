Dólar a $300: la extraña reacción del Gobierno en medio de la escalada sin techo del blue

El dólar blue llegó a 300. Mientras eso pasaba, no hubo una sola declaración oficial. No habló Alberto, ni Cristina, ni Batakis, ni ningún funcionario. La suba del blue presiona sobre las expectativas de devaluación y sobre los precios de toda la economía. Pero en el Gobierno nadie habla. Si no se menciona, el problema no existe.

La portavoz presidencial sigue insistiendo en que el blue es un mercado marginal. El dólar bolsa, que es el que usan las empresas para hacerse de dólares, está en 298; el contado con liqui llegó a 308. Nadie cree que el dólar esté a $135, el precio del oficial.

No hay precios, no hay reservas. El Banco Central está viendo qué hacer para autorizar importaciones a cuentagotas. Faltan insumos para la producción y artículos clave para la vida cotidiana de la gente: electrodomésticos, celulares, repuestos varios, baterías, neumáticos, productos del automotor... Todo se va a poner peor de acá a septiembre.

El Gobierno, en silencio. Pero para peor: las únicas expresiones de Cristina y Alberto en las últimas horas fueron para hablar de los temas judiciales.

Cristina se quejó el lunes de que presuntamente la Corte Suprema tendría escrita una sentencia en su contra. Y pidió reformar la Justicia.

Alberto Fernández salió el mediodía del martes a respaldarla. "He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió @CFKArgentina", escribió por Twitter como si fuera un librepensador. "He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática".

Con el dólar a 300, Massa también eligió su agenda: fue a inaugurar la renovación de la Estación Grand Bourg: "Traemos soluciones para los pasajeros”, dijo. No habló del dólar ni de la economía. Hace menos de 20 días, iba a ser el Jefe de Gabinete superpoderoso que solucionaría los problemas de la economía Argentina. Hoy inaugura estaciones de tren.

El martes, la ministra de Economía tampoco hizo comentarios sobre el dólar ni sobre la marcha de la economía. Se juntó con laboratorios, se juntó con algunos gobernadores y se llamó a silencio.

Cristina Kirchner a la tarde redobló la apuesta: "Ayer, el periodista Víctor Hugo Morales señaló que había omitido un hecho esencial en el análisis sobre La Corte de los Cuatro: “El 50% de esta Corte fue propuesta por Pepín Rodríguez Simón, que hace 587 días está prófugo en Uruguay”. Tiene razón, me había olvidado de esto", planteó.

Postales de un gobierno sin agenda y sin plan. La buena noticia es que todavía todo puede ser peor...

