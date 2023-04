Dólar-Massa: el informe confidencial que analiza Economía para frenar la nueva estampida cambiaria

Pesce se retiró a las 17,52 hs, dos horas después, sin formular declaraciones. Fuentes oficiales confirmaron a A24.com que Pesce mantuvo una reunión con el presidente, aunque no trascendieron los términos, hablaron de la crisis cambiaria que este lunes volvió a preocupar por la disparada de los dólares financieros y el Blue.

Miguel Angel Pesce, presidente del Banco Central ingresa a la Casa Rosada citado por el presidente Alberto Fernández, en medio de la nueva corrida cambiaria.

En el comunicado del BCRA se informó además que las liquidaciones por exportaciones en el marco del dólar soja III, sumaron en la hornada 105,8 millones de dólares, y acumularon en esta tercera etapa unos 1390 millones de dólares, muy lejos de lo previsto por el gobierno inicialmente. Mientras que se pagaron por importaciones de energía 180 millones.

La respuesta del Gobierno era de preocupación, ante la consulta sobre las expectativas con la nueva escalada del dólar y la incertidumbre con la que empezó la nueva semana en la apertura de los mercados, con un dólar Blue superando los $464, más de $20 respecto de la jornada anterior.

El informe reservado que pidió Massa sobre ingreso y egreso de dólares

Según confiaron a A24.com fuentes cercanas a Massa, el ministro estuvo trabajando el fin de semana en acciones a tomar, teniendo en cuenta un informe reservado sobre el ingreso y egreso de dólares que le pidió a la secretaría de programación económica, encabezada por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein.

El reporte prevé una mejora en el frente externo hacia fines de junio por la liquidación de exportaciones del agro y los desembolsos del Fondo, pese al pago de importaciones y el incumplimiento de la meta fiscal en marzo, que ahora el Gobierno buscará revisar en la renegociación dela cuerdo con el FMI, enviando una delegación del Ministerio de Economía este jueves a Washington.

Massa también "estuvo trabajando en la licitación de deuda en pesos prevista para este jueves, que es de casi un billón de pesos" que están en manos de provincias, fondos de inversión y bancos, reconocieron las fuentes del Ministerio de Economía a este portal.

Los "incentivos" al sector privado serán clave para definir el destino de esos pesos en un contexto de alta inflación y presiones sobre el dólar, admiten en Economía.

Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández, habló, por primera vez, de su rol en la coalición de Gobierno, luego de anunciar que no se postulará a la reelección, y ratificó que impulsará la competencia entre varios candidatos en las PASO, para dirimir las diferencias con el kirchnerismo.

Consultado sobre la grave crisis económica y la corrida cambiaria, el presidente dijo que ahora que no será candidato quiere "concentrarse en que esto no se desbande" y al referirse a la falta de divisas y caída de reservas del Banco Central, lo volvió a atribuir a la caída de la producción por la sequía y la pérdida de unos 20.000 millones de dólares que no ingresarán al país por exportaciones este año.

Dijo además que la escasez de divisas es un problema histórico de Argentina y un cuello de botella que se genera cuando aumenta la producción y la demanda de importaciones, que se va a resolver cuando Vaca Muerta comience a exportar energía en dos años.

Massa y los anuncios que se esperan por la negociación con el Fondo Saudi, CAF y FMI

En ese clima tenso, Massa anunció una movida agenda esta semana en Buenos Aires, avanzará esta semana en una agenda que intentará acelerar la afluencia de fondos. Esto es la negociación de US$ 520 millones con China para las represas patagónicas, US$ 380 millones de organismos multilaterales, el posible ahorro de US$ 700 millones por mes con el uso de yuanes en importaciones desde el país asiático y US$ 680 millones de financiamiento de la CAF desde junio.

Massa se mostró este lunes con el anuncio del plan de obras en la empresa Edesur, intervenida desde fines de marzo a raíz de los sucesivos cortes de luz ocurridos en el verano que afectaron a cientos de miles de familias en el AMBA.

Más tarde, el ministro tiene prevista una reunión enfocada en el desembolso de China por u$s520 millones, que se destinará para el desarrollo de las represas Néstor Kirchner de Santa Cruz y Jorge Cepernic.

Las represas hidroeléctricas tienen un costo que podría superar los casi u$s5.000 millones calculados inicialmente. El desembolso de dinero por parte de un pool de bancos de China se encuentra trabado desde 2021 y se espera que se reactive en el corto plazo.