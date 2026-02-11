Marcha de la CGT en el Congreso: golpes de vallas, gas pimienta e incidentes

La convocatoria fue definida por el Consejo Directivo cegetista luego de semanas de diferencias internas sobre cómo responder al avance legislativo. Un sector promovía sostener negociaciones con funcionarios y senadores, mientras otro reclamaba una protesta más dura con paros. Finalmente se optó por marchar sin un paro general unificado, aunque cada gremio quedó habilitado a disponer medidas propias para acompañar la movilización.





El comunicado de la CGT

A la par de la movilización, la CGT emitió un comunicado de las razones de la convocatoria. "La Confederación General del Trabajo moviliza hoy al Congreso Nacional para decir a los senadores actúen con responsabilidad, este proyecto de ley no resuelve los problemas del trabajo, sólo los agrava", consideró.

"Sin soluciones a la vista para los trabajadores, sin acuerdo de los sectores involucrados, y con dos objetivos evidentes, la degradación de las condiciones laborales y el debilitamiento de las organizaciones gremiales que defienden los derechos de los trabajadores", evaluó la normativa.

Después de recordar la movilización convocada hacia Plaza de Mayo en diciembre pasado, la central obrera reiteró su llamado al Congreso: "Una vez más la defensa de la dignidad y las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras nos encuentra en las calles de todo el país".

Con esos argumentos, expresó su "más absoluto rechazo a esta ley que solo traerá contratos más precarios, despidos más baratos y jornadas más largas por menos salario".

CGT COMUNICADO

"Hoy es un día donde cada senador y senadora deberá ser claro respecto de su posicionamiento frente a esta iniciativa que pretende derribar el derecho laboral en la Argentina y situar al trabajador en un terreno de desprotección e incertidumbre", cuestionó a los legisladores y les recordó a cada uno que tienen "un compromiso no solo con el normal funcionamiento de la educación, la salud y la justicia de su provincia, sino también con cada laburante, cuyo futuro está ahora en sus manos".

"Modernizar no es precarizar ni destruir derechos. Modernizar implica dar un debate serio, de cara a la gente, en el que todos los sectores que conforman el mundo del trabajo puedan participar y llegar a acuerdos", rechazó.

Además, la CGT cuestionó no haber participado del proceso de discusión del proyecto de ley: "Una reforma de esta magnitud requiere del trabajo conjunto de todos los actores, para construir soluciones reales a los desafíos que plantea esta etapa de nuestro país. Las y los representantes de los trabajadores somos aliados estratégicos de ese proceso. No se puede transformar verdaderamente nada si las y los trabajadores no somos parte de la discusión".

"Una vez más, y todas las veces que sea necesario, esta CGT dará la pelea en la calle, en el Congreso, o en la Justicia, en defensa del trabajo y la dignidad de todos los trabajadores de nuestro país", concluyó.