Dura crítica de Juan Grabois a Victoria Tolosa Paz por el Potenciar Trabajo: "Que distinto es..."

En este orden, recordó que "con Itaí Hagman estuvimos dos años pidiéndole a Mayans que publique la nómina de las personas físicas y jurídicas que fugaron los dólares de la estafa del FMI. Nos dijeron que no porque el secreto fiscal es ‘inviolable’. Qué distinto es cuando hay que ver si un pobre se compró una motito”.

juan-grabois-atentado-cristina.webp Atentado a Cristina: Juan Grabois afirmó que fue planificado por "gente muy poderosa" (Foto: Telam).

“Además, lo aclaro para los que no saben o se hacen los tontos: el programa Potenciar Trabajo estipula una contraprestación laboral. Es decir, no es un regalo como el pre viaje o el dólar subsidiado, es un salario social”, concluyó el dirigente kirchnerista.

La respuesta de Victoria Tolosa Paz

La titular de la cartera de Desarrollo Social insistió hoy en diálogo con AM750 que "las incompatibilidades" encontradas por la AFIP en los beneficiarios del Potenciar Trabajo son mínimas.

Y ante las críticas recibidas por el pedido de "levantar el secreto fiscal" dijo: "Estoy obligada como funcionaria. No tengo margen. Hay una información de la AFIP donde señaló inconsistencias, pero no me las puede entregar nominalmente. La única persona que puede hacerlo para que liquidemos correctamente es el juez Ercolini, el que tiene hoy la causa”

"Tenemos procedimientos que exigen una mejora en la implementación de las políticas públicas. Ahora, duele el intento de estigmatización", concluyó.