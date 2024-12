Dura respuesta de La Libertad Avanza a Jorge Macri: "No entiende las prioridades de los porteños"

"¿En qué beneficia a los porteños gastar USD 38 millones en desdoblar una elección? ¿Le mejora el metro cuadrado a la gente? ¿Van a tener más seguridad o la vereda más limpia? No, esto es un capricho de casta para la casta", expresó la dirigente libertaria en la Ciudad en diálogo con Radio Mitre.

Y remarcó: "Es un capricho de casta y es inversamente proporcional al gran esfuerzo que está haciendo el Presidente cuidando cada peso de los argentinos".

pilar ramirez y karina milei lla.avif La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramirez, con Karina Milei.

También recordó que el própio Jorge Macri no estaba de acuerdo con cambiar las reglas de las elecciones en un año electoral y señaló: "La gente lo que quiere más seguridad, que las calles estén limpias, está preocupada por otras cosas".

Además, indicó que desde el partido quieren "conocer cuál es el proyecto que se va a enviar a la Legislatura", dado que el gobierno porteño enviará un proyecto a la Legislatura para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la Ciudad.

“Nosotros creemos que la PASO es una encuesta que a los únicos que beneficia es a los partidos políticos y que no tiene sentido que si los partidos políticos quieren una encuesta o una primaria la tienen que pagar con su plata, no con la plata de todos”, cuestionó Ramírez y aclaró: “La suspensión es especulación. Cuando quiero las pongo, cuando me conviene las saco”.

Desde La Libertad Avanza apuntaron contra Jorge Macri por no ser porteño

Asimismo, en un comunicado, La Libertad Avanza de la Ciudad criticó el anuncio del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri de adelantar las elecciones legislativas locales al 6 de julio y así desdoblarlas de los comicios nacionales.

“El Gobierno de la Ciudad no entiende las prioridades de los porteños. Tal vez porque muchos de ellos, incluido el Jefe de Gobierno, no lo son”, dice el texto que compartió LLA CABA.

“Desde La Libertad Avanza CABA expresamos nuestra desconfianza y desacuerdo frente a los repentinos cambios en el cronograma electoral anunciados esta mañana por Jorge Macri. Tal como ha dicho en otras oportunidades el mismo Jefe de Gobierno: cambiar las reglas de juego en pleno año electoral no hace más que levantar sospechas de segundas intenciones”, agrega el texto.

Y concluye que "se equivocan si creen que con este ‘ventajeo electoral’ perjudican a nuestro partido, solo logran poner en evidencia al oficialismo porteño subestimando y cansando a los votantes. Aunque algunos no quieran, La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires”.