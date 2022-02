Duro cruce entre Nicolás Kreplak y Soledad Acuña por el uso de los barbijos en las escuelas.

"Es una maldad que debería dejar de hacer. Genera preocupación y angustia a las familias", aseveró el funcionario provincial en diálogo con La Red.

Soledad Acuña reafirmó su postura por el uso de los barbijos

barbijo en las escuelas.jpg Posturas divididas por el uso de barbijos en las aulas.

La pelea no quedó allí y Acuña ahondó en sus explicaciones y le replicó al alfil bonaerense: “No sé con qué evidencia está hablando. Nosotros tenemos evidencias concretas y evaluamos desde el 2020 cómo es el impacto de la pandemia en las escuelas. Hay miles de hojas escritas sobre el aprendizaje y la importancia de la fonética”.

En diálogo con CNN Radio, la funcionaria detalló que “el barbijo reduce el sonido y no permite ver la modulación propia del alumno ni de sus pares. Esto afecta el proceso de aprendizaje. No es una cuestión de gustos, sino de evidencia y análisis sobre el aprendizaje”.

“Más allá de la ciencia, cualquiera que entre a un aula y escuche a un niño leyendo en voz alta se va a dar cuenta que no solo el niño se puede expresar bien, sino que nadie lo comprende”, agregó.

Además, Soledad Acuña fue tajante al afirmar que “en Provincia no evaluaron durante todo el período de la pandemia y es difícil que tenga evidencias en las aulas. Tomaron la decisión de no evaluar y no tienen evidencias”.