¿Grieta sanitaria? El protocolo escolar divide las opiniones de los expertos

Las novedades en relación a que no existirán más burbujas y la edad recomendada para usar el barbijo en niños generó polémica entre los expertos, sobre todo infectólogos y pediatras. Una especie de grieta sanitaria dividió las opiones, por lo que A24.com acudió a los especialistas para conocer sus visiones.

De acuerdo al doctor Carlos Kambourian, médico pediatra ex presidente del Hospital Garrahan, "estamos con la pandemia finalizada, el COVID-19 es hoy una enfermedad viral que va a enfermar gente y quizás todavía vamos a tener muchas consultas de casos leves y se puede considerar como un cuadro pseudo gripal más. En algunos casos se agrava, pero se puede equiparar con una gripe estacional. Coincido con el protocolo de la ciudad de Buenos Aires. Es precavido, aunque podría ser más flexible. El distanciamiento social se queda en palabras y no se cumple. No tiene sentido insistir en esto porque no aplica".

barbijos nuevamente en la escuela.jpg Barbijo sí o barbijo no, volvió con fuerza la polémica. (Foto: AP)

Barbijo sí o barbijo no, el gran dilema

"Lo que si yo pongo en duda es la utilización plena de barbijo. Creo que hoy no protege contra esta enfermedad. Hemos tenido 150.000 casos con la norma de la protección del barbijo. Hoy con esta variante (Ómicron) no tiene la utilidad de antes. Por lo que podría ir desapareciendo en los espacios cerrados, como sucede en el mundo. Nosotros tenemos que empezar a salir de la pandemia nosotros porque si no, no la saca nadie", opinó Kambourian.

El pediatra completó: "No coincido con que los niños de más de cuatro años usen barbijo dentro de las aulas porque es impracticable y no sucede. Que no usen barbijo no significa que enfermen más gravemente. Hoy estamos en el final de la pandemia y la vida normal es con el coronavirus dando vueltas en el aire y con una revaloración en el uso de barbijo".

Celeste Celano, pediatra Jefa del Servicio de Pediatría del Sanatorio Modelo de Caseros, brindó a A24.com su postura: "Estamos aunte un aumento o número sostenido de casos de coronavirus, por más de que se ha visto una disminución de los positivos informados ya que también disminuyó el número de testeos realizados. Sin embargo, no se ha visto una disminución fuerte en las internaciones (la atención primaria por un momento se vio tensionada) y salas de terapia intensiva, aunque no hemos llegado a un colapso de las salas críticas. Esto quiere decir que la vacunación está funcionando y mucho".

En relación al uso del barbijo, advirtió: "Estoy de acuerdo con el protocolo: dentro de las instituciones se tiene que usar el barbijo, se tiene que seguir trabajando mucho con esto, ya que sabemos que la mascarilla brinda una gran protección y más sin burbujas. El uso del tapabocas, ventilación cruzada y lavado de manos es crucial".

Segunda ola en la Ciudad de Buenos Aires.jpg “No descartamos ninguna medida que sea correcta epidemiológicamente. Si hay que cambiar la estrategia, se cambia”, expresó el subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de la Ciudad, Gabriel Batistella. (Foto: Télam)

Los protocolos en la Ciudad de Buenos Aires

Consultada por A24.com en relación al programa Aula Segura y lo implementado en CABA, la infectóloga del Hospital Muñíz Gabriela Piovano aseveró: "La ciudad de Buenos Aires ha tratado del gobierno nacional y siempre ha tratado de dar la sensación de que tienen un Manejo más inteligente o quirúrgico en el que se ha respetado la individualidad, pero ha tenido los peores números de la pandemia. Así que todo lo que ha hecho se puede analizar cómo algo bueno".

En ese punto, la experta insisitó en que cada vez que se abrió la escolaridad creció el número de casos y fallecidos. La vacunación es crucial y sobre todo en los niños.

"La diferencia entre Nación y Ciudad es que justamente los chicos vayan vacunados. El Gobierno porteño desconoce las consecuencias y siguen adelante desprestigiando la vacunación", espetó Piovano.

Y se preguntó si ¿van a garantizar las 30.000 vacantes que tienen abajo de las localidades a los chicos? ¿Hicieron los arreglos que correspondían a las escuelas para que no se caiga el techo? ¿Están las aulas en condiciones de ventilación cruzada? "No", fue tajante.

"Todo esto es una verdadera burla. Lamentablemente es obvio que a Horacio Rodríguez Larreta lo están posicionando como la continuidad de Mauricio Macri y que no clarifique o adopte medidas va en contra de la Epidemiología", concluyó Piovano sobre la vuelta a clases en la Ciudad.