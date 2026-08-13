Milei define su agenda internacional: ONU, apoyo a Trump y dudas sobre un viaje a Londres

Allí, disertará como lo hace todos los años desde que llegó al Gobierno y pedirá cambios en la agenda geopolítica mundial. Al respecto, se prevé que marque un alineamiento con la política exterior de Donald Trump, como ocurrió el año pasado, cuando se anunció la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Milei planteará ahora una nueva reforma de las Naciones Unidas.

El segundo viaje de Milei a Estados Unidos está confirmado para el 13 de octubre, en Washington, donde formará parte de una conferencia que se llevará a cabo por el Mes de la Herencia Hispana.

Milei ha mantenido una agenda frecuente con Estados Unidos, destacándose su participación el 4 de julio de este año en el festejo por el aniversario de la independencia norteamericana en la embajada en Buenos Aires. Previamente, realizó viajes a Los Ángeles en mayo para la Conferencia Global del Instituto Milken.

En estos viajes, no está cerrada aún la agenda de actividades por fuera de la ONU, pero no se descarta que, como en otras oportunidades, Milei mantenga un encuentro con Trump.

Según adelantan en Casa Rosada, "el Presidente aún no tiene en agenda un posible encuentro cara a cara con Trump", pero sí prepara un "discurso en apoyo a la continuidad de la administración republicana dirigida al público hispano", de cara a las próximas elecciones intermedias de noviembre.

Programadas, en su mayoría, para el 3 de noviembre de 2026, estos comicios coincidirán con el segundo mandato no consecutivo de Trump. En ellos se disputarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado para conformar el 120º Congreso. También se celebrarán elecciones para gobernadores en 39 estados y territorios , elecciones para fiscales generales y numerosas elecciones estatales y locales.

Aunque Trump no figurará como candidato en ninguna papeleta electoral estatal en 2026, es probable que la opinión de los votantes sobre su presidencia sea un factor determinante.

Milei podría regresar a Estados Unidos, específicamente a Miami, entre el 14 y 15 de diciembre, después de los comicios, para la cumbre de líderes del G20 que encabezará Trump.

Las dudas de Milei sobre un viaje a Londres o a París

En cuanto a la agenda que Milei había anunciado con posibles visitas a Londres y París, desde el Gobierno aclararon que todavía está en duda que el Presidente viaje, como también las fechas del evento conocido como "Argentina Week". En ese espacio, el Gobierno convoca a empresarios para atraer inversiones al país.

"Para lo de Londres todavía no hay fecha. No lo tenemos suspendido, pero todavía no hay confirmación", admitió una fuente oficial ante la consulta de A24.com. Las dudas, según aclararon, responden a una cuestión de agenda presidencial, sin mencionar el conflicto por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

En la Casa Rosada aclaran que "lo de Londres era una Argentina Week, como va a ser en París a fines de septiembre o los primeros días de octubre. Pero todavía no hay fechas confirmadas para eso".

Desde el Gobierno insisten en que la prioridad inmediata de Milei está puesta en profundizar la relación con Washington y en construir un bloque regional de presidentes latinoamericanos de derecha que mantengan una alineación geopolítica con la administración republicana.

La última gira latinoamericana de Milei, que incluyó una visita a Flavio Bolsonaro, candidato opositor a Lula da Silva en Brasil, como los recientes encuentros con los presidentes de Perú, Ecuador y Colombia, confirmaron ese objetivo.

Según adelantaron a A24.com desde el entorno del canciller Pablo Quirno, Milei evalúa convocar a una cumbre de los presidentes de derecha latinoamericana a fines de agosto en Buenos Aires, aunque la definición de la fecha depende de la coordinación de las agendas entre los jefes de Estado.