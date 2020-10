"Ir por todo": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a la postura del Gobierno ante la Justicia al asegurar que van "por todo" y como, al enfocarse en este tema, se mantienen "desconectados" de la realidad sin generar confianza en la población.

"'Vamos por todo': eso fue lo primero que dijo Cristina en público después de la Tragedia de Once, le hablaba a su militancia en Rosario. Está claro que lo intentaron, fueron por la Justicia, el periodismo libre, el sindicalismo y las empresas. El 54% los había envalentonado. 8 años después, con la Argentina hecha pedazos, pareciera que algunos se quedaron con las ganar de ir por todo".

"Todo es todo: controlar el Gobierno, el Congreso y la Justicia. Las 3 patas de cualquier república. El fin de semana apuraron el juicio político contra Carlos Rosenkrantz porque lo consideran 'el juez macrista' de la Corte y hoy Leopoldo Moreau aclaró que el tema no es solamente contra Rosenkrantz, sino contra todos, van por los 5 jueces".

"Cada vez que un juez o un fiscal funcionó como obstáculo o barrera de poder no dudaron en avanzar contra ellos. No soportan los límites. El que se sorprende de esto y creyó que se venía un gobierno moderado es porque no escuchó las señales. No les gusta la gente que no pueden controlar y a todo aquel que es independiente le ponen rápidamente el mote de 'macrista' para que parezca comprado. Lo que no entienden es que todo no se compra".

"El verdadero problema no es la vocación autoritaria del Gobierno, sino su desconexión con la realidad. Hoy se cumplen 300 días de Gobierno de Alberto Fernández y 200 de cuarentena: las dos terceras partes del Gobierno. Desde el comienzo nosotros decíamos que la clase media estaba en peligro de extinción y entramos claramente en un proceso de movilidad social descendente; sin embargo el Gobierno sigue enfocado en la guerra contra la Justicia".

"El viernes lo escuchaba al ministro de Economía, Martín Guzmán, insistiendo con que los argentinos que pesificar nuestra economía. Ahorrar en pesos y dejar los dólares para la producción. Sin embargo, cuando le preguntaron por los sujos prefirió hacerse el distraído. Ojalá que algún día entiendan que las cosas no se resuelven a la fuerza, sino generando confianza. 7 de cada 10 argentinos no confía en su moneda y no es cipayismo, es pragmatismo. El argentino hace 3 años no para de perder calidad de vida, pero el Gobierno pierde tiempo en pelearse contra Rosenkrantz y Lorenzetti".