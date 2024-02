El llamado con el que el Gobierno busca presionar a los gobernadores para que apoyen la ley ómnibus

"Tenemos el compromiso de tratar el paquete fiscal que hemos retirado de la ley (Bases) una vez terminado el debate y que haya sido aprobada. No va a ser tratado por partes, sino todo en su conjunto", afirmó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, a cargo de las negociaciones con los gobernadores, dijo que una vez "aprobado" el proyecto de ley "Bases", el Ejecutivo se reunirá con los gobernadores "para generar un nuevo pacto fiscal sobre los recursos coparticipables".

"El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, decidieron que no hay coparticipación del Impuesto PAIS", algo que reclamaban los mandatarios provinciales luego de que, por falta de apoyo, el Gobierno retirara el proyecto de remontar el impuesto a las Ganancias.

Guillermo Francos convoca a reunión de gobernadores con el presidente Javier Milei. Foto Ministerio del Interior..jpg

"Cuando se resolvió sacar el capítulo fiscal, les dijimos a los gobernadores que, una vez aprobado el proyecto, nos íbamos a reunir con ellos para generar un nuevo pacto sobre los recursos coparticipables", expresó Francos en declaraciones radiales. Mientras, en Diputados, los legisladores que responden a las provincias seguían negociando artículo por artículo la votación en una sesión maratónica que se retomará este jueves.

El anuncio de convocatoria a gobernadores aún no tiene fecha ni hora definidas, dado que según aclaró el propio vocero presidencial, el Gobierno esperará para iniciar ese diálogo "después que se vote la ley ómnibus".

De esta manera, Milei definió en la reunión de gabinete que encabezó este jueves en la Casa Rosada un nuevo mensaje para presionar a los gobernadores a que insten a sus diputados a que voten la ley.

La convocatoria se da en medio de una sesión maratónica en la que la oposición dialoguista insiste en rechazar artículos relacionados a la delegación de facultades al Presidente, privatizaciones, pero también modificaciones de leyes para desregular actividades, como la pesca o hidrocarburos que afectan las economías regionales.

El nuevo llamado a los gobernadores habría sido consensuado con bloques de la oposición este jueves, según anticiparon desde el bloque Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Angel Pichetto.

Se da también una semana después de que se conociera una polémica frase de Javier Milei ante sus ministros que amenazaba con "dejar sin un peso" a las provincias y de investigarlos por hechos de corrupción si no votan la ley bases. Esto le valió la renuncia al exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y la disolución de esa cartera, por presuntamente haber filtrado a los periodistas esa información.

Francos no descarta más modificaciones a la ley ómnibus

francos.jpg Guillermo Francos advirtió que si la ley "Bases" no se aprueba "se va a ajustar de otra manera" (Foto: Telam).

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el Ejecutivo continuaba en conversación con legisladores y gobernadores, mientras se desarrolla el debate de este proyecto impulsado por el Gobierno nacional en la Cámara de Diputados.

"Siempre que hay una ley de esta envergadura se mantienen conversaciones sobre cada artículo y aspectos que deben modificarse. Es natural que cada uno de los representantes quiera expresarse. No me preocupa que haya muchos oradores. Quizás, uno debería pensar si no tenemos un Congreso demasiado grande", sostuvo el funcionario.

En esta línea, el ministro del Interior aseguró que "no es importante" cuántos artículos se sacaron de la ley, sino "cuáles son las normas más importantes".

"Lo importante es que la parte central de la ley le dé elementos al Presidente para poder gestionar esta crisis de forma más rápida", aseveró.