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León XIV recordó a Francisco en Luján: "Agradezco a Dios este pueblo tan querido que abre sus puertas a todos"

Es la última misa del Papa en la Argentina. León XIV finaliza la primera visita de un Santo Pontífice en 39 años. Luego de estar en Buenos Aires, en Córdoba y en la Basílica de Luján, continúa su viaje a Perú, el país en el que vivió durante 12 años.

Papa León XIV recordó a Francisco en Luján. (Foto: Reuters)

Papa León XIV recordó a Francisco en Luján. (Foto: Reuters)

 Foto: gentileza A24.

"Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido que abre sus puertas a todos", dijo el Papa en su homilía en la Basílica de Luján. Fue el broche de oro para su viaje pastoral a la Argentina. León XIV celebró la misa ante una multitud que desbordó la enorme plaza Manuel Belgrano y la amplia avenida de acceso a la Basílica: hubo gente que llego incluso desde el interior del país y acampó varios días esperando este momento. Por eso, se calcula una presencia récord de fieles para escuchar el último mensaje de León XIV en la Argentina.

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Luján espera a León XIV con una vigilia y un operativo especial para recibir a los fieles. (Foto: Reuters).

Hizo un rápido viaje que lo trajo desde su primer visita en este día en Buenos Aires: estuvo con un grupo de presos en el penal de Villa Devoto que está siendo trasladado por completo. Como hizo en Córdoba y aquí en Buenos Aires, la cápsula de seguridad se detuvo en un momento del viaje para que León XIV ascendiera al Papamóvil para ingresar al altar junto a la Basílica de Luján.

Utilizó el Evangelio según San Juan, en el que se establece a María como madre del pueblo de Dios y a todos nosotros como sus hijos. Por eso, para agradecer una vez más al pueblo argentino dijo: "Siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, una mano tendida para el que la necesita".

El Papa dijo que también necesitamos reconciliarnos con nuestro presente para que sea en "el futuro el amor el que tenga la última palabra".

León en el papamóvil, ante la multitud congregada en Luján. (Foto: Reuters)

León en el papamóvil, ante la multitud congregada en Luján. (Foto: Reuters)

León XIV: "Argentina, levántate y camina"

Fue el momento de la homilía en el que más aplausos despertó en la multitud. Lo dijo cuando se refirió a los cuatro momentos o pasos que propuso al pueblo argentino, siguiendo lo que sucede en la ceremonia de la eucaristía: la reconciliación, la iluminación, la comunión y la misión.

"Argentina, levántate y camina", esa fue la exhortación que le hizo al país y a los fieles para ir a predicar la palabra del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Habló de hacer todo por "amor" como proclamaba San Agustín, porque "lo que se hace por amor no puede tener fallas".

La figura de la Virgen María y Nuestra Señora de Luján

El Papa le recordó a la multitud que su pontificado se inició un 8 de mayo, el día en que se celebra a Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. "Como millones de argentinos, yo también quiero cobijarme bajo tu manto", expresó.

Pidió para que la Virgen María acompañe al pueblo argentino a ser peregrino. "Ayúdalo a crear puentes de caridad y caminos de reconciliación", dejó como mensaje final de su homilía en Luján, la última en la Argentina.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Despidió a Argentina en su última misa en Luján, agradeciendo la hospitalidad del país y enfatizando la unidad.
  • Viaje Pastoral: Culminó su visita de 39 años con una multitudinaria celebración en la Basílica de Luján, tras visitar Buenos Aires y Córdoba.
  • Mensaje de Reconciliación: El Sumo Pontífice hizo hincapié en la necesidad de reconciliación con el presente para que el amor prevalezca en el futuro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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