León XIV recordó a Francisco en Luján: "Agradezco a Dios este pueblo tan querido que abre sus puertas a todos"

León en el papamóvil, ante la multitud congregada en Luján. (Foto: Reuters)

León XIV: "Argentina, levántate y camina"

Fue el momento de la homilía en el que más aplausos despertó en la multitud. Lo dijo cuando se refirió a los cuatro momentos o pasos que propuso al pueblo argentino, siguiendo lo que sucede en la ceremonia de la eucaristía: la reconciliación, la iluminación, la comunión y la misión.

"Argentina, levántate y camina", esa fue la exhortación que le hizo al país y a los fieles para ir a predicar la palabra del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Habló de hacer todo por "amor" como proclamaba San Agustín, porque "lo que se hace por amor no puede tener fallas".

La figura de la Virgen María y Nuestra Señora de Luján

El Papa le recordó a la multitud que su pontificado se inició un 8 de mayo, el día en que se celebra a Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. "Como millones de argentinos, yo también quiero cobijarme bajo tu manto", expresó.

Pidió para que la Virgen María acompañe al pueblo argentino a ser peregrino. "Ayúdalo a crear puentes de caridad y caminos de reconciliación", dejó como mensaje final de su homilía en Luján, la última en la Argentina.