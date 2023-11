El anticipo exclusivo de A24 del resultado de las elecciones presidenciales entre Milei y Massa

Embed

"Con 55% escrutado, Milei 56,9% y Sergio Massa 43%", graficaba Juan Cruz Sanz. La información se iba confirmando a medida que llegaban telegramas o en el chequeo con fuentes de los comandos de campaña de ambos equipos.

Siendo las 19:41 desde la señal se anunció que la Argentina ya tenía un presidente electo. "Increíble, sabíamos que íbamos a ganar y sucedió", dijo uno de los militantes que estaban adentro del búnker.

"Con el 86,59 escrutados, Libertad avanza tiene el 55.95% y Unidos por la Patria el 44.04", sostuvo Rolando Graña.

Sergio Massa reconoció la victoria de Javier Milei y lo llamó para felicitarlo

Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria, reconoció la victoria de Javier Milei en el balotaje presidencial y dijo que lo llamó para felicitarlo "porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años".

"Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo, y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años", dijo Massa desde el bunker de Unión por la Patria al reconocer la derrota electoral.

Tras destacar que "la Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido, y que además es transparente y respeta siempre los resultados", el actual ministro de Economía señaló que durante su comunicación con Milei le planteó "la responsabilidad de mañana mismo (hoy) poner en marcha mecanismos de enlace y transición de recambio democrático, para que los argentinos no tengan ni dudas ni incertidumbres del normal funcionamiento económico, social, político e institucional".