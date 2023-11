El firme mensaje de la China Suárez luego de conocerse que Javier Milei es el nuevo presidente

“Nos deseo lo mejor. Nos lo merecemos. Tenemos el país más lindo”, manifestó La China en su cuenta de Instagram. “Por favor, que sea para mejor”, remarcó y agregó una bandera de Argentina, la cual se destacaba del fondo negro que eligió.

Por último, la China profundizó en su pedido para el futuro Presidente de la Nación, quien asumirá el próximo 10 de diciembre: “Que la gente no pasa hambre, que haya trabajo para todos y que podamos vivir todos tranquilos y en paz”.

China Suárez

Chechu Bonelli reveló qué habló con la China Suárez cuando la vincularon a Darío Cvitanich

Chechu Bonelli estuvo el sábado invitada al ciclo PH Podemos Hablar, Telefe, y por primera vez contó cómo reaccionó cuando se enteró de los rumores involucraban a su marido Darío Cvitanich con la China Suárez.

La modelo y periodista se refirió a la familia que formó con el ex futbolista y habló de los celos en la pareja: “Me he puesto más celosa ahora. Lo controlo más ahora porque ya sé que no tiene esa rutina de antes, de ir a entrenar y volver”, confesó.

“Entonces ahora le pregunto dónde está cuando no está en casa. Está fanático del paddle y vuelve y le digo ‘¿Por qué no estás transpirado?’, y él me dice ‘Me cambié la remera, ¿querés que te la muestre?’. Es como que se la tiro en joda, pero él me conoce”, agregó entre risas sobre las preguntas que le hace a su marido de lo que hace.

Ahí, Andy Kusnetzoff le preguntó a Bonelli cómo vivió la época de los rumores que involucraron a la China con Cvitanich, y contó qué fue lo que le escribió la actriz a ella para aclarar la situación.

“Fue la época en la que la relacionaban con De Paul y en los ciclos de chimentos tiraron que estaba con un futbolista local que tenía una esposa periodista, pero nunca le di bola. Me acuerdo que ella me escribió un día que estaba haciendo un máster”, recordó la madre de Lupe, Carmela y Amelia.

Y amplió: “Me entró un mensaje que decía ‘Hola Chechu, soy la China’ y me contaba todo lo que se estaba diciendo. Le dije que ‘Euge, está todo bien. Nunca dudé de mi marido y no hay mucho más que aclarar’” y ahí quedó”.

“Y Euge ha estado en casa, o sea que lo ha conocido a Darío mucho tiempo atrás y creo que se siguen en las redes, y él me contó una vez que ella pedía datos para hacer una visa, y yo le pasé el contacto que tenemos nosotros. Entonces, después de todo, le pregunté ‘Che, amor, ¿nunca te mandó mensajes, no?’ Pero no”, cerró el tema la modelo y periodista.