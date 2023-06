El candidato misterioso que puede ganar las PASO y el operativo "clamorcito" que diseña Cristina Kirchner

No es verdad que esta sea una elección de tercios como dice Cristina Kirchner. En realidad es de cuartos: hay un 25% de la gente que no se sabe bien a quién va a votar; una mayoría silenciosa que no logran captar las encuestas.

Ya hay encuestadores que están empezando a pagar para tratar de captar la atención de ese elector al que no le interesa contestar una encuesta, pero que su voto va a ser clave para el resultado. Los analistas políticos hacen lo imposible por interpretar el "ninguno" que se menciona al principio de esta nota.

La pregunta por estas horas es si ese votante es un indiferente que ahora no se juega por nada pero llegado el caso va a elegir una opción moderada (por ejemplo, Larreta) o si es un antisistema, harto de los políticos que finalmente se va a inclinar por Javier Milei o por una feta de salame. El escenario está completamente abierto.

Javier Milei Victoria Villaruel.jpg Según una encuesta de Aresco, Javier Milei aparece por primera vez arriba en las elecciones generales.

El dedo que ya no funciona

El dedo de Cristina Kirchner ya se usó una vez. Fue una bala de plata y se gastó mal. Eligió a Alberto Fernández y perdió. Por eso, en su entorno, dicen que no va a volver a cometer ese error. Ahora, el mecanismo de selección de su candidato va a ser mucho más sutil. Al menos en apariencia.

Estaba esperando que su candidato empezara a crecer en las encuestas. Una vez que eso pasó, empezó a activarse la maquinaria del “operativo clamorcito”. La encuesta llegó y circuló por los distintos despachos del peronismo en el poder. También llegó a la oficina de Wado de Pedro, máximo beneficiario de ese informe.

Es la encuesta de Aresco, dirigida por Federico Aurelio, un consultor que suele trabajar para el peronismo. Tiene la particularidad de ser el primer sondeo que se hace desde que Cristina dejó entrever que Wado podría ser su candidato. Hoy es el preferido de la jefa, aunque faltaba superar una prueba: todavía no levantaba en las encuestas. Eso lo ponía en desventaja contra Sergio Massa.

El documento muestra que en una PASO presidencial, Wado de Pedro le gana a Daniel Scioli: 15,8% contra 11,6%. Pero además logra una performance digna en las generales en los dos escenarios posibles (contra Larreta o contra Bullrich). En ambos casos, aunque está tercero, queda en posición de empate técnico para entrar al balotaje.

La encuesta toma valor además porque Wado todavía no recibió el apoyo explícito de Cristina Kirchner. Todos saben que cuando ese apoyo llegue, va a levantar mucho más.

Si el candidato de Juntos por el Cambio es Horacio Rodríguez Larreta, los resultados quedarían así:

Javier Milei (LLA): 27,7% (por primera vez, primero en una elección general)

(LLA): (por primera vez, primero en una elección general) Horacio Rodríguez Larreta (JxC): 25,9%

(JxC): Wado de Pedro (FdT): 24,9%

(FdT): Juan Schiaretti y Urtubey (Espacio Federal): 5,8%

encuesta-larreta.jpg

Si la candidata de Juntos por el Cambio es Patricia Bullrich, los resultados quedarían así:

Patricia Bullrich (JxC): 26,5%

(JxC): Javier Milei (LLA): 24,2%

(LLA): Wado de Pedro (FdT): 24,2%

(FdT): Juan Schiaretti y Urtubey (Espacio Federal): 5,3%

encuesta-bullrich.jpg

No fue el único sondeo que entusiasmó a De Pedro. Ya hay consultoras que lo tienen como ganador en varios distritos peronistas del conurbano.

El camino no está lleno de rosas. Los intendentes de Provincia no quieren ya jugarse por nadie. Sabiendo que Cristina no es candidata, se dedican a recorrer y alambrar sus territorios. Hay que ver cuánto van a trabajar por el candidato presidencial.

Muchos creen que Kicillof debería ser el candidato único para traccionar bien en Provincia, porque la gente vota presidente e intendente. Al resto no le dan bola. “Si Kicillof aceptara, todo sería más fácil”, se le escuchó decir a un barón.

Otro hallazgo de la encuesta de Aresco es que pone en una situación de empate técnico a Bullrich (14,7%) y Larreta (14,4%) en las PASO. Desafía cierta verdad instalada que dice que Bullrich ya ganó por paliza.

Bullrich vs. Larreta

El sentido común dice que ella ganaría la interna porque el electorado más duro de Juntos por el Cambio quiere un cambio profundo que Larreta no ofrece.

Pero prácticamente ninguna encuestadora seria del mercado ofrece números contundentes al respecto (nota mental: con mis propios ojos solo vi una en la que confío). También es cierto que los más prestigiosos trabajan para Larreta. Es decir, el termómetro no es muy fiable en ninguno de los casos.

“Se siente en la calle. Cada recorrida que Patricia hace es una rockstar”, relata un importantísimo dirigente del PRO que milita en las filas de Bullrich.

El manual de Jaime Durán Barba para hacer campaña repudiaría ese tipo de métricas basadas en recorridas, actos o la opinión de algún taxista.

Hablando de performance en actos. Larreta estuvo hacia el fin de semana en Tucumán para apoyar al candidato Roberto Sánchez. En su presentación había apenas 80 personas. Bajo entusiasmo.

Habrá que ver cómo tracciona en el espacio la incorporación de José Luis Espert. Teóricamente le roba votos a Bullrich. Incomprobable por ahora.

El bullrichismo decidió no participar de la foto conjunta de presentación de Espert. “No vamos a aparecer en una foto perdedora”, dijo uno de los coordinadores del espacio. El exitisimo del vamos por todo, siempre termina mal.

Por ahora entró en un impasse la idea de sumar a Schiaretti, gobernador de Córdoba. Una encuesta de Nueva Mayoría dice que en la elección presidencial, Schiaretti sacaría 26,8% en ese distrito. Por eso la necesidad de Larreta de contrarrestar esa candidatura. Córdoba se volvió el lugar clave en el que tiene que achicar margen contra Patricia. En esa provincia, los números sí son contundentes a favor de ella.

morales-espert.jpg El bullrichismo decidió no participar de la foto conjunta de presentación de Espert (Foto: Maximiliano Luna).

¿Qué va a hacer Sergio Massa?

Amenaza con que se va del ministerio, aunque a los suyos les dice que se queda. Amenazó con irse del Frente de Todos pero finalmente se va a quedar. El tema es que quiere una lista de unidad. Preferentemente encabezada por él, pero podría ser otro. Lo planteó el sábado en el congreso del Frente Renovador: "No se trata de vanidades personales. No estoy planteando una candidatura única de este espacio que sea Juan, Pedro o el ratón Mickey. Creo que lo mejor para la Argentina y para el Frente de Todos es la unidad. Pero si se decide que haya PASO, anótennos en las PASO"

En el peronismo están casi seguros de que esta elección es para perder. El que compita va a pagar un alto costo político y tiene pocas chances de ganar. Pero encabezar la boleta va a permitir meter más gente en las listas de diputados o senadores. Y quizás proyectar para más adelante.

Volviendo, Massa cree que lo importante es que haya lista de unidad. Su miedo es que el peronismo quede tercero o cuarto en las PASO con candidatos sin demasiado vuelo y eso termine generando una corrida cambiaria el 14 de agosto. Como le pasó a Macri.

Serían 4 meses de transición que dejarían al Gobierno sin margen de nada. No puede negociar con el FMI, no puede imponer su poder de fuego para empresas, van a crecer las remarcaciones, bajar la liquidación de exportaciones…

Por eso Massa habla de candidato único y competitivo. No está pensando en ganar la elección, sino en sobrevivir. Sigue siendo el que mejor mide dentro del FdT en todas las encuestas.

El problema de Massa es que agarró la “papa caliente”, como le gusta repetir. Y tan caliente está que en cualquier momento las manos se queman y cae al piso. Una inflación de 10% puede enterrarlo. Por suerte, la inflación de julio se publica recién el 15 de agosto, dos días después de las PASO.

Cuando Cristina Kirchner se paró en medio de Wado de Pedro y de Massa en el acto del 25 de Mayo, dijo sin decir “entre estos dos está mi candidato”. Y Máximo, mi hijito querido, les cuida las espaldas. A partir de ahí existe un debate en la mesa chica. No es una interna, sino un intercambio de miradas, dicen.

Cristina Kirchner y la foto que dejó una señal sobre la posible fórmula presidencial. Wado de Pedro y Sergio Massa juntos y a otro costado Axel Kicillof. Máximo Kirchner el armador político. Foto kirchnerismo.jpg Cristina Kirchner, entre Wado de Pedro y Massa, durante el acto del 25 de mayo (Foto: archivo).

Maximo Kirchner plantea que hay que ganar y ser lo más competitivos posibles; quizás eso sería ungir a Massa.

Pero otros sectores de La Cámpora creen que hay que “volver a las fuentes”. Esto es, tener un candidato lo más puro posible ideológicamente hablando. Esto sería Wado de Pedro.

“Tenemos que perder con las botas puestas. Si no, somos más de lo mismo. Los viejos apurados que se apuren", dicen cerca de Wado.

El viernes se vio el primer gesto en ese sentido. El partido de la Victoria, que dirige la ultracristinista Diana Conti, se pronunció a favor de Wado. Conti integra la llamada “mesa de Ensenada” y no da un paso sin el aval de Cristina Kirchner. Va a ser el primer partido de muchos que lo aclame en un operativo "clamorcito" que empezó con los sindicatos.

Wado de Pedro tiene un desafío de acá en adelante. Pasó la primera etapa de hacerse conocido. Si es ungido como “el elegido” tendrá que pasar a la fase de las propuestas, de contar para qué quiere ser presidente y contar por qué no se va a repetir el error de Alberto Fernández.

El otro desafío que tiene el peronismo es desactivar las PASO. Ya están pensando en crear una nueva alianza antes del 14 de junio entre los restos de Unidad Ciudadana (el partido de CFK en 2017) y el Frente Renovador. Podrían dejar afuera al peronismo, que quedaría como una cáscara vacía.

Cristina ya transitó esa experiencia. En 2017 le vació el partido a Randazzo, que quedó muy lejos con 5%.

El escenario electoral está completamente abierto. El 14 de junio cierran las alianzas y nadie sabe quién va a ir con quién.

El martes habrá otra sorpresa en el peronismo. Después de ganar la elección en Tucumán, Juan Manzur viajará a Buenos Aires y hará su lanzamiento como candidato. No le queda mucho margen para instalarse. Pero quiere ser la opción federal entre tanto candidato porteño.

