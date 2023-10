El cantante de Catupecu Machu le pidió al público que no vote a Javier Milei

"Yo tengo una hermana que tiene Síndrome de Down, que en la jerga se dice 'mogólico', y hay un candidato que insulta diciendo la palabra mogólico. Epa! Y puede ser presidente ese; chicos. No estoy hablando de política, no me gusta ninguno de los cinco, pero a ese no", inició su descargo el frontman de la banda, el pasado domingo, en el Taragüi Rock.