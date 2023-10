La foto íntima de Fátima Florez parodiando a Javier Milei que hizo estallar las redes

“Si te digo que te amo ¿no te parece que sonará un poco egocéntrico? Bueno, no importa, te lo digo igual: Te amo Fátima viva la libertad carajo”, escribió Milei al pie de la imagen de la imitadora en sus redes sociales.

El sábado pasado, la pareja se mostró públicamente por primera vez de manera oficial en el programa de Mirtha Legrand en su vuela a la televisión, dado que días antes Marcelo Tinelli logró reunir al candidato a presidente y su pareja durante el aire del Bailando 2023, mientras Milei esperaba que Fátima terminase su participación en el programa de América TV imitando a Carmen Barbieri.

Fátima Florez con peluca Milei IG.jpg

Encuentro sorprendente en el Bailando 2023: Javier Milei y Fátima Florez se mostraron juntos por primera vez

El pasado martes 3 de octubre, en el Bailando 2023 (América TV), el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, apareció en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli. El libertario fue a buscar a Fátima Florez y habló con el presentador desde el auto donde esperaba a la comediante.

Antes, Fátima hizo un número en el que imitó a Carmen Barbieri, y en el medio de la performance Tinelli le pidió un momento, detuvo la actuación y salió del estudio.

Al ritmo de la canción de la película Misión imposible, el presentador se acercó a un auto negro y le pidió a la persona que estaba adentro si podía bajar la ventanilla o abrir la puerta del vehículo.

Milei, que estaba en el auto, apenas bajó la ventanilla y le respondió: "Solo vine a buscar a Fátima". Tinelli, que insistió para que el libertario baje, lanzó en chiste: "Recién justamente estábamos hablando de dolarización sí, dolarización no. Hicieron un truco con la dolarización ahí". "Dolarización sí", contestó Milei.

milei bailando 2023.jpg

"¿No va a bajar un minuto?", reiteró Marcelo. "Somos vecinos del barrio. Mi hijo tiene una foto con usted, Javier. Me dice 'lo veo con todos mis amigos del colegio en la esquina de una estación de servicio'", le contó Marcelo. Tinelli insistió: "¿Puede bajar un poquito el vidrio? ¿La puerta puede abrir?". "No, de hecho, esto no tendría que estar pasando", le respondió moviendo la cabeza de manera negativa.

Acto seguido, el conductor volvió a hacer un chiste y le dijo: “¿Me pueden llevar después a mi casa que queda a tres cuadras de la suya?”. “Pero es un auto para dos este”, contestó Javier. “¿Y no puedo ir arriba de Fátima?”, le preguntó Marcelo. “Y... no sería lo mejor”, opinó Milei.

La comediante, ahí, se acercó hasta el auto vestida de Carmen y lanzó: “¡Ay, el señor es el léon y si yo soy la leona podríamos estar juntos, ¿no les parece? Que entre a rugir un poquito, pero lo vamos a dejar que esté ahí adentro”.