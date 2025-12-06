En vivo Radio La Red
El curioso detalles en uno de los aviones F-16 en "honor al Presidente"

La imagen sirvió para la presentación, pero no será una insignia permanente en los nuevos caza comprados a Dinamarca.

Un león en el cielo: la explicación oficial sobre el llamativo sticker que apareció en uno de los aviones F-16. (Foto: prensa LLA)

La presentación oficial de los aviones F-16 adquiridos a Dinamarca volvió a poner a la Fuerza Aérea en el centro de la escena, pero un detalle inesperado captó la atención: uno de los cazas exhibió un sticker de un león celeste y blanco, símbolo con el que se identifica el presidente Javier Milei.

Los aviones supersónicos F16 que compró Argentina a Dinamarca llegan hoy a Córdoba. 

Según informó Infobae, el emblema fue colocado “en honor al Presidente”, y por ese motivo Milei eligió subir precisamente a ese avión durante la ceremonia realizada en la base aérea de Río Cuarto, acompañado por su hermana Karina Milei y el ministro de Defensa saliente Luis Petri, principal impulsor de la llegada de los F-16 al país.

El león apareció únicamente en el flanco izquierdo de uno de los seis aviones presentados, el mismo que Milei utilizó para tomarse fotografías. La inclusión del símbolo se suma a la tradición de las Fuerzas Aéreas del mundo de decorar aviones con animales que representan valores, unidades o identidades.

En la Guerra de Malvinas, por ejemplo, los A-4 del Grupo 5 de Caza llevaban un halcón en la parte delantera. Ese mismo emblema está presente en las colas de los nuevos F-16 adquiridos a Dinamarca.

Pese al gesto, el león será retirado del fuselaje y que su presencia fue temporal, destinada únicamente a “honrar a Milei” en la presentación.

Cómo fue la jornada de exhibición de los F-16

El evento comenzó con un vuelo de presentación sobre la Ciudad de Buenos Aires: los cazas pasaron a baja altura sobre la Casa Rosada y el Obelisco, permitiendo que miles de personas los vieran en acción antes de su llegada a Río Cuarto.

Fue en ese momento, ya en tierra, cuando un integrante del equipo se acercó al avión y colocó cuidadosamente el sticker del león.

Durante la ceremonia, Milei saludó eufórico desde el caza que llevaba el distintivo, acompañado de autoridades civiles y militares. Los seis F-16, que ya lucen el tradicional halcón en sus colas, fueron presentados como parte de la renovación integral de la flota de combate argentina.

Milei: “Hoy es un día histórico para el país”

Durante el acto, el Presidente destacó la importancia de la incorporación: “Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16. Con esta inversión vamos a robustecer sustancialmente nuestra Fuerza Aérea”, afirmó.

Milei celebró la demostración aérea realizada minutos antes, asegurando que permitió que “cientos de miles de argentinos levantaran la mirada y vieran por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo”.

Según el mandatario, los F-16 se convertirán en “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino”, y su llegada representa un hito en materia de defensa: “A partir de hoy todos estaremos un poco más seguros”, sostuvo.

Javier Milei junto a Karina Milei y Luis Petri en la presentaci&oacute;n de los F-16. (Foto: prensa LLA)

Reconocimiento a Petri y presentación del nuevo ministro

En su discurso, Milei agradeció a Luis Petri, responsable de la negociación y compra de los F-16, quien dejará el ministerio para asumir una banca en la Cámara de Diputados.

También presentó a su sucesor, Carlos Presti, a quien definió como “un militar de carrera” y garantizó que la conducción del Ministerio de Defensa “seguirá en excelentes manos”.

