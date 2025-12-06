Con fuertes críticas al kirchnerismo, Milei celebró la llegada de los aviones F-16: "Los gobiernos anteriores nos habían dejado indefensos"

Embed

Entre los cuestionamientos, el jefe de Estado apuntó: “En las últimas décadas, el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad. Ahora, amparados en conjugar fantasmas del pasado, rechazan la designación del Teniente General (Carlos Presti), pero la designación del nuevo ministro (de Defensa) se basa en su idoneidad para el cargo”.

Sobre ese punto, Milei completó: “Nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara sino que buscamos a los que más saben en la materia. Y lógicamente, quien más sabe de defensa nacional es un militar”.

El mandatario estuvo acompañado de la subsecretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Petri (Defensa), Diego Santilli (Interior) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), entre otros integrantes de la administración nacional.