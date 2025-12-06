En vivo Radio La Red
Con fuertes críticas al kirchnerismo, Milei celebró la llegada de los aviones F-16: "Los gobiernos anteriores nos habían dejado indefensos"

El Presidente encabezó este sábado la ceremonia oficial de recepción de la primera tanda de los aviones de combate F-16.

El presidente Javier Milei encabezó este sábado en Córdoba la ceremonia oficial de recepción de la primera tanda de los aviones de combate F-16, que previamente realizaron un vuelo rasante por la Ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones de la Casa Rosada y el Obelisco.

Los primeros seis cazas F-16 adquiridos a Dinamarca realizaron un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires. Crédito: rsfotos/unar

“Hoy, cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver, por primera vez, a sus ángeles protectores surcando el cielo. Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino”, expresó el mandatario en el inicio del discurso, quien además sostuvo: “Hoy es un día histórico para el país porque, a partir de hoy, todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro”.

“Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer sustancialmente nuestra Fuerza Aérea”, agregó.

En otro tramo de su discurso, Milei opinó: “Los gobiernos anteriores nos habían dejado indefensos”.

Entre los cuestionamientos, el jefe de Estado apuntó: “En las últimas décadas, el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad. Ahora, amparados en conjugar fantasmas del pasado, rechazan la designación del Teniente General (Carlos Presti), pero la designación del nuevo ministro (de Defensa) se basa en su idoneidad para el cargo”.

Sobre ese punto, Milei completó: “Nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara sino que buscamos a los que más saben en la materia. Y lógicamente, quien más sabe de defensa nacional es un militar”.

El mandatario estuvo acompañado de la subsecretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Petri (Defensa), Diego Santilli (Interior) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), entre otros integrantes de la administración nacional.

