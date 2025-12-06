Córdoba: detuvieron al hombre acusado de violar a una jubilada de 75 años luego de robarle

el-agresor-segun-los-testimonios-entro-al-departamento-con-intenciones-de-violar-a-la-mujer-y-tambien-le-robo-dinero-antes-de-escapar-foto-gentileza-el-doce-TLPOWDHPCBHTRFY53BYVYY5QCM El agresor, según los testimonios, entró al departamento con intenciones de violar a la mujer y también le robó dinero antes de escapar. (Foto: gentileza El Doce)

La fuga del sospechoso y la foto clave para identificarlo

Tras cometer el abuso, el acusado escapó por la planta baja del edificio pero, al ver la presencia policial, regresó al departamento de la víctima y huyó por el contrafrente y los techos de las viviendas linderas.

Durante la persecución, el vecino Gabriel logró fotografiar al sospechoso, y la imagen se viralizó rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en un elemento clave para su identificación.

Operativo y detención en el barrio Juniors

Con la descripción aportada por los testigos, la Policía montó un operativo en la zona. Finalmente, el hombre fue detenido este sábado alrededor de las 9 de la mañana en la vía pública, sobre avenida General Álvarez de Arenales al 520, en el barrio Juniors.

Asistencia a la víctima y avance de la causa

La mujer de 75 años recibió asistencia y acompañamiento en el Polo de la Mujer, donde se activaron los protocolos de atención a víctimas de violencia sexual. La denuncia penal por abuso sexual ya fue radicada en la Justicia, según informó el medio local.

Varios vecinos se ofrecieron como testigos para colaborar con la investigación y aportar datos fundamentales para el avance del caso.