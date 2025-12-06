Córdoba: detuvieron al hombre acusado de violar a una jubilada de 75 años luego de robarle
Lo apresaron dos días después del hecho mientras transitaba por la vía pública y luego de una intensa búsqueda. La víctima recibió asistencia en el Polo de la Mujer.
El sospechoso fue identificado gracias a una foto que le tomó un vecino. (Foto: gentileza Eldocetv)
La Policía de Córdoba detuvo este sábado a un hombre acusado de violar a una jubilada de 75 años en su departamento, luego de permanecer más de 48 horas prófugo. El ataque ocurrió el jueves por la mañana y generó conmoción entre los vecinos de la zona, quienes fueron claves para alertar a las autoridades e identificar al sospechoso.
El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 del jueves, en un edificio ubicado en Catamarca y Ovidio Lagos, en la capital provincial. Según relataron los vecinos, los gritos desesperados de la víctima alertaron a quienes se encontraban cerca. Uno de ellos llamó inmediatamente al 911, lo que permitió la rápida llegada de la Policía.
De acuerdo con los testimonios, el agresor ingresó al departamento con el objetivo de atacar sexualmente a la mujer y, además, le robó dinero antes de escapar.
En diálogo con Eldocetv, un vecino identificado como Gabriel describió la escena: “La intención fue violar. Se descubrió que robó dinero, pero la intención era violar”, afirmó.
La fuga del sospechoso y la foto clave para identificarlo
Tras cometer el abuso, el acusado escapó por la planta baja del edificio pero, al ver la presencia policial, regresó al departamento de la víctima y huyó por el contrafrente y los techos de las viviendas linderas.
Durante la persecución, el vecino Gabriel logró fotografiar al sospechoso, y la imagen se viralizó rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en un elemento clave para su identificación.
Operativo y detención en el barrio Juniors
Con la descripción aportada por los testigos, la Policía montó un operativo en la zona. Finalmente, el hombre fue detenido este sábado alrededor de las 9 de la mañana en la vía pública, sobre avenida General Álvarez de Arenales al 520, en el barrio Juniors.
Asistencia a la víctima y avance de la causa
La mujer de 75 años recibió asistencia y acompañamiento en el Polo de la Mujer, donde se activaron los protocolos de atención a víctimas de violencia sexual. La denuncia penal por abuso sexual ya fue radicada en la Justicia, según informó el medio local.
Varios vecinos se ofrecieron como testigos para colaborar con la investigación y aportar datos fundamentales para el avance del caso.