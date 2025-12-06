Bombazo: Roberto García Moritán se separó de Priscila Crivocapich y estaría saliendo con una famosa deportista
Parece que el amor entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich llegó a su fin, y él habría encontrado consuelo en los brazos de una destacada deportista argentina de nivel internacional.
6 dic 2025, 16:38
Sin dudas, una de las noticias más fuertes del fin de semana en el espectáculo argentino es y será la aparente separación de Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, apenas unos meses después de haber iniciado su romance. Lo más sorprendente es que, según trascendidos, ¡el empresario ya habría encontrado un nuevo vínculo amoroso!
Ángel de Brito dio el bombazo a través de sus historias de Instagram el sábado 6 de diciembre pasado el mediodía, sin brindar demasiados detalles sobre cómo se produjo la ruptura ni qué motivó el distanciamiento. Lo que sí quedó claro es que la relación llegó a su fin y que el empresario gastronómico habría buscado consuelo en la extenista internacional Gisela Dulko.
"Fin de la relación", escribió Ángel, acompañando el texto con una foto de ambos donde se los veía muy felices. En la siguiente historia fue más allá y se animó a revelar que él exmarido de Pampita habría arrancado una relación con la ex de Fernando Gago: "Moritán y Dulko iniciando romance".
En las últimas horas y mientras se hablaba de una crisis entre ellos, Priscila fue consultada por su relación con Roberto y allí, no quiso tocar el tema en profundidad. “ Sí, seguimos juntos pero no quiero que me pregunten por las cosas personales. Es un montón”, expresó Crivocapich en Puro Show (eltrece).
Cuándo comenzó la relación entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich
El vínculo entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich comenzó a tomar forma en mayo de 2025, cuando trajeron la noticia a SQP (AméricaTV). Aunque al principio mantuvieron el romance en un perfil bajo, rápidamente se dejaron ver más relajados y compartiendo momentos que poco a poco confirmaba lo dicho.
La pareja sorprendió por la velocidad con la que se consolidó y por la buena sintonía que mostraban en público. Sin embargo, el romance habría durado solo unos meses, ya que recientes versiones indican que la historia llegó a su fin, abriendo paso a nuevos rumores sobre el presente sentimental de García Moritán.
Una de las grandes apariciones públicas que hicieron fue en junio, en la obra musical Gardel Pop, donde se fotografiaron juntos y muy felices en el Palacio Libertad, disfrutando de la propuesta que reinterpreta la obra de Carlos Gardel en versiones actuales.
También estuvieron juntos en la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos, evento al que también asistió Pampita junto a Martín Pepa.