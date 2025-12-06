Bombazo: Roberto García Moritán se separó de Priscila Crivocapich y estaría saliendo con una famosa deportista

Cuándo comenzó la relación entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich

El vínculo entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich comenzó a tomar forma en mayo de 2025, cuando trajeron la noticia a SQP (AméricaTV). Aunque al principio mantuvieron el romance en un perfil bajo, rápidamente se dejaron ver más relajados y compartiendo momentos que poco a poco confirmaba lo dicho.

La pareja sorprendió por la velocidad con la que se consolidó y por la buena sintonía que mostraban en público. Sin embargo, el romance habría durado solo unos meses, ya que recientes versiones indican que la historia llegó a su fin, abriendo paso a nuevos rumores sobre el presente sentimental de García Moritán.

Una de las grandes apariciones públicas que hicieron fue en junio, en la obra musical Gardel Pop, donde se fotografiaron juntos y muy felices en el Palacio Libertad, disfrutando de la propuesta que reinterpreta la obra de Carlos Gardel en versiones actuales.

También estuvieron juntos en la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos, evento al que también asistió Pampita junto a Martín Pepa.