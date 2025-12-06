Milei celebra 2 años de mandato con un cambio en las formas y con el desafío de probar que el plan económico funciona
Milei arranca este 10 de diciembre su tercer año de mandato con expectativas de conseguir apoyo político del Congreso para avanzar con las reformas de fondo con las que busca consolidar el modelo libertario y despejar las dudas que sobrevuelan sobre el plan económico.
Javier Milei y su tercer aniversario en el poder: Discurso moderado y negociaciones con la oposición, para consolidar el plan económico libertario. Foto: Archivo Asamblea Legislativa 2023
Sobre el cierre de una semana plagada de apoyos de sus socios internacionales, Milei festejó haber conseguido la primera minoría en el Congreso, para alzarse con las principales autoridades de las cámaras.
Pero en la mesa política que acompaña al presidente, reconocen que todavía le faltan varios votos para llegar a las mayorías necesarias para lograr leyes. Mientras Milei firmaba el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, los principales emisarios del Gobierno con el Congreso y gobernadores, seguían negociando cambios en la ley de Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.
El objetivo de Milei es arrancar este 10 de diciembre en una postura más amigable con el Congreso. Si hace dos años asumió de espaldas al Palacio Legislativo, esta semana se mostró desde las galerías de la Cámara de Diputados junto a su hermana y secretaria General, Karina milei y otros funcionarios.
Pero también, cumplió un sueño que mencionaba arduamente durante la campaña electoral que lo catapultó en la Casa Rosada en el balotaje de noviembre de 2023: el triunfo de LLA, su propio partido a nivel nacional, terminó erosionando todo el sistema político y derivó en la conformación de nuevos bloques minoritarios, pero mantiene la centralidad en las fuerzas centrífugas de los dos extremos de la grieta: entre libertarios y el kirchneristas.
Ahora, con la mira en la reelección en 2027, Milei delega en Karina la consolidación del partido a nivel nacional y ordenó avanzar con los armados territoriales e impulsar la Boleta Única Papel en todo el país.
“Es la economía estúpido”
La célebre frase de Bill Clinton en EE.UU. para expresar lo que define una elección presidencial, pareció colarse en los estrategas de la Casa Rosada esta semana.
Tras los festejos por los triunfos políticos en el Congreso, aputo confirmó que el Gobierno tomará deuda en el mercado internacional ante el panorama de vencimientos que tiene por delante en enero: fue la noticia más importante tras la incertidumbre postelectoral, ya que despejó las dudas sobre si iba a afrontar con reservas el pago de más de 4000 millones de dólares que vence en los próximos días.
Presidente y ministro de Economía, salieron a aclarar que Argentina no necesita pedir un waiver (perdón) al FMI por no cumplir con las metas de acumulación de reservas del Banco Central. Sostuvo que el Fondo apoya la política cambiaria y confirmó que no habrá devaluación y mantendrá el sistema de “bandas”.
Milei está convencido de que si las reformas que enviará esta semana a sesiones extraordinarias consiguen los votos necesarios para convertirse en leyes, generarán un crecimiento inédito de la economía, y eso le abrirá las puertas a una eventual reelección en 2027.
Por su parte, Manuel Adorni y Diego Santilli, juntan voluntades en el sistema político estructural, tratando de convencer a los gobernadores de distintos signos políticos, de apoyar las reformas.
Dos claros ejemplos de esas discusiones se vieron esta semana en las reuniones con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y con el gobernador de La Pampa, Sergio Zillioto. Macri supeditó el apoyo de los bloques del PRO en Diputados y en el Senado, a que la Nación incluya las partidas de los 3,5 puntos de coparticipación -unos 6000 millones de pesos- que le había quitado a la Ciudad el expresidente Alberto Fernández para dárselos a Axel Kicillof.
Por eso, la aprobación o no de la denominada “ley de leyes”, será fundamental para que en la segunda fase del mandato de Milei, el presidente pueda demostrar que con presupuesto propio, por primera vez desde que asumió, el plan económico funciona, ya sin la posibilidad de echarle la culpa a nadie por la herencia recibida.