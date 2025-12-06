Milei celebra 2 años de mandato con un cambio en las formas y con el desafío de probar que el plan económico funciona

milei (6)

Pero también, cumplió un sueño que mencionaba arduamente durante la campaña electoral que lo catapultó en la Casa Rosada en el balotaje de noviembre de 2023: el triunfo de LLA, su propio partido a nivel nacional, terminó erosionando todo el sistema político y derivó en la conformación de nuevos bloques minoritarios, pero mantiene la centralidad en las fuerzas centrífugas de los dos extremos de la grieta: entre libertarios y el kirchneristas.

Ahora, con la mira en la reelección en 2027, Milei delega en Karina la consolidación del partido a nivel nacional y ordenó avanzar con los armados territoriales e impulsar la Boleta Única Papel en todo el país.

“Es la economía estúpido”

Caputo Luis

La célebre frase de Bill Clinton en EE.UU. para expresar lo que define una elección presidencial, pareció colarse en los estrategas de la Casa Rosada esta semana.

Tras los festejos por los triunfos políticos en el Congreso, aputo confirmó que el Gobierno tomará deuda en el mercado internacional ante el panorama de vencimientos que tiene por delante en enero: fue la noticia más importante tras la incertidumbre postelectoral, ya que despejó las dudas sobre si iba a afrontar con reservas el pago de más de 4000 millones de dólares que vence en los próximos días.

Presidente y ministro de Economía, salieron a aclarar que Argentina no necesita pedir un waiver (perdón) al FMI por no cumplir con las metas de acumulación de reservas del Banco Central. Sostuvo que el Fondo apoya la política cambiaria y confirmó que no habrá devaluación y mantendrá el sistema de “bandas”.

Milei está convencido de que si las reformas que enviará esta semana a sesiones extraordinarias consiguen los votos necesarios para convertirse en leyes, generarán un crecimiento inédito de la economía, y eso le abrirá las puertas a una eventual reelección en 2027.

Por su parte, Manuel Adorni y Diego Santilli, juntan voluntades en el sistema político estructural, tratando de convencer a los gobernadores de distintos signos políticos, de apoyar las reformas.

Dos claros ejemplos de esas discusiones se vieron esta semana en las reuniones con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y con el gobernador de La Pampa, Sergio Zillioto. Macri supeditó el apoyo de los bloques del PRO en Diputados y en el Senado, a que la Nación incluya las partidas de los 3,5 puntos de coparticipación -unos 6000 millones de pesos- que le había quitado a la Ciudad el expresidente Alberto Fernández para dárselos a Axel Kicillof.

Por eso, la aprobación o no de la denominada “ley de leyes”, será fundamental para que en la segunda fase del mandato de Milei, el presidente pueda demostrar que con presupuesto propio, por primera vez desde que asumió, el plan económico funciona, ya sin la posibilidad de echarle la culpa a nadie por la herencia recibida.